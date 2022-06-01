稅務局發247萬份個人報稅表　網上報稅可延期一個月交 (19:00)

稅務局長譚大鵬稱，《2022年收入（稅務寬免）條例草案》已在4月獲立法會通過，落實政府在2022／23年度《財政預算案》提出的稅務寬免，即寬減2021／22課稅年度百分之百的利得稅、薪俸稅和個人入息課稅，每宗個案以1萬元為上限。納稅人只需如常填報2021／22課稅年度報稅表，有關寬減會在評稅中反映。

至於住宅租金稅項扣除措施，根據已提交立法會審議的有關條例草案，沒持有任何住宅物業的薪俸稅和個人入息課稅的納稅人，可申索扣除由其本人或同住配偶以租客身分繳付的租金，每年扣除上限為10萬元。此項建議須完成立法程序後才可實施，納稅人可在2021／22課稅年度報稅表第10A部填報預期就2022／23課稅年度繳付的住宅租金資料。有關條例草案獲通過後，稅務局將會在計算2022／23課稅年度薪俸稅暫繳稅時作考慮。住宅租金扣除的詳情可見網頁www.ird.gov.hk/chi/tax/drd.htm。

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