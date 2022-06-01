BTS訪白宮見拜登　白宮記者會網上觀看人數飈10倍【短片】 (11:08)

韓國男子團體防彈少年團（BTS）周二（5月31日）應美國總統拜登的邀請，首度到訪白宮，討論包容亞裔、仇恨亞裔犯罪及歧視問題。BTS到訪吸引大批粉絲到白宮外守候，而他們與白宮發言人讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）一同出席記者會，僅僅數分鐘已讓這場白宮記者會的網上直播吸引逾30萬人觀看，人數比平時多逾10倍。
BTS成員Jimin透過翻譯表示，BTS對於近月的種族仇恨罪案增加感震驚，尤其是針對亞裔的罪案。成員Suga則呼籲要包容不同種族。白宮方面表示，希望BTS作為青少年代表可傳遞希望和正能量。
It was great to meet with you, @bts_bighit. Thanks for all you’re doing to raise awareness around the rise in anti-Asian hate crimes and discrimination.
I look forward to sharing more of our conversation soon. pic.twitter.com/LnczTpT2aL— President Biden (@POTUS) June 1, 2022