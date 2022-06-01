BTS訪白宮見拜登　白宮記者會網上觀看人數飈10倍【短片】 (11:08)

韓國男子團體防彈少年團（BTS）周二（5月31日）應美國總統拜登的邀請，首度到訪白宮，討論包容亞裔、仇恨亞裔犯罪及歧視問題。BTS到訪吸引大批粉絲到白宮外守候，而他們與白宮發言人讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）一同出席記者會，僅僅數分鐘已讓這場白宮記者會的網上直播吸引逾30萬人觀看，人數比平時多逾10倍。