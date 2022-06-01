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新冠疫苗｜一文看21間社區疫苗接種中心名單 (10:30)

21間社區疫苗接種中心今日（6月1日）為市民提供新型冠狀病毒疫苗接種服務，開放時間為周一至五上午10時至晚上6時，周六和周日則由上午8時至晚上8時開放；每日下午1時30分至2時30分為清潔時間。

●為3歲或以上者提供科興疫苗的社區疫苗接種中心：

北角渣華道體育館

佐敦官涌體育館

沙田源禾路體育館

觀塘創紀之城5期

長沙灣香港紗廠

●為12歲或以上者提供復必泰疫苗的社區疫苗接種中心：

西營盤中山紀念公園體育館

旺角界限街體育館

西灣河體育館

觀塘曉光街體育館

荔枝角公園體育館

元朗體育館

葵涌林士德體育館

港鐵青衣站

沙田香港中文大學醫院（不設「即日籌」）

銅鑼灣禮頓中心衛星社區疫苗接種中心（不設「即日籌」）

上水廣場（17樓）短期社區疫苗接種中心

銅鑼灣加路連山道短期社區疫苗接種中心（服務至6月30日）

●為5歲至11歲兒童提供復必泰疫苗的接種中心

九龍灣香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心

黃竹坑香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心

沙田香港中文大學醫院

葵涌林士德體育館

政府的新型冠狀病毒疫苗接種計劃專題網站（www.covidvaccine.gov.hk/zh-HK/programme），詳列不同疫苗的接種地點、預約和查詢熱線等最新資訊。

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY

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