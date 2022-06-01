新冠疫苗｜一文看21間社區疫苗接種中心名單 (10:30)

21間社區疫苗接種中心今日（6月1日）為市民提供新型冠狀病毒疫苗接種服務，開放時間為周一至五上午10時至晚上6時，周六和周日則由上午8時至晚上8時開放；每日下午1時30分至2時30分為清潔時間。
●為3歲或以上者提供科興疫苗的社區疫苗接種中心：
北角渣華道體育館
佐敦官涌體育館
沙田源禾路體育館
觀塘創紀之城5期
長沙灣香港紗廠
●為12歲或以上者提供復必泰疫苗的社區疫苗接種中心：
西營盤中山紀念公園體育館
旺角界限街體育館
西灣河體育館
觀塘曉光街體育館
荔枝角公園體育館
元朗體育館
葵涌林士德體育館
港鐵青衣站
沙田香港中文大學醫院（不設「即日籌」）
銅鑼灣禮頓中心衛星社區疫苗接種中心（不設「即日籌」）
上水廣場（17樓）短期社區疫苗接種中心
銅鑼灣加路連山道短期社區疫苗接種中心（服務至6月30日）
●為5歲至11歲兒童提供復必泰疫苗的接種中心
九龍灣香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心
黃竹坑香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心
沙田香港中文大學醫院
葵涌林士德體育館
政府的新型冠狀病毒疫苗接種計劃專題網站（www.covidvaccine.gov.hk/zh-HK/programme），詳列不同疫苗的接種地點、預約和查詢熱線等最新資訊。
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