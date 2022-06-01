強制檢測｜41地點納強檢　德福花園L座、太古城隋宮閣、廣源邨廣楊樓等【附名單】 (09:36)

任何人於5月25日至31日曾逗留指明地點逾兩小時，須於6月1日或2日檢測，指明地點如下：

．半山區般咸道78號寧養台B座

．深水埗富昌邨富韻樓

．觀塘翠屏（北）邨翠柏樓

．九龍灣德福花園L座

．將軍澳寶林邨寶勤樓

．上水上水名都羅馬閣

．元朗合財街19號鉅發大廈（1及2座）

．馬鞍山錦豐苑錦薇閣

．沙田廣源邨廣楊樓

．大埔大埔中心21座

．沙田禾輋邨民和樓

．觀塘康麗園C座

．旺角富榮花園14座

．新蒲崗錦榮街6-24A號金橋大廈

．鴨脷洲海怡半島怡暉閣

．鰂魚涌太古城隋宮閣

．中環卑利街38號中發大廈

．黃竹坑南濤閣3座

．鰂魚涌濱海街5號中興大廈

．半山區麥當勞道96號寶樺臺

．鰂魚涌康山道2號康蘭居

．灣仔囍滙1座

．土瓜灣樂民新邨樂善樓

．觀塘月華街42號華苑大廈A座

．觀塘安泰邨恒泰樓

．黃大仙天宏苑宏美閣

．黃大仙天馬苑駿威閣

．牛池灣嘉峰臺1座

．藍田康雅苑杏雅閣

．大角嘴浪澄灣5座

．鑽石山龍蟠苑龍璋閣

．牛頭角彩福邨彩歡樓

．屯門青棉徑6號好發大廈

．將軍澳健明邨明星樓

．青衣青泰苑通泰閣

．東涌逸東（二）邨勤逸樓

．屯門悅湖山莊9座

．屯門景峰花園5座

．青衣海悅花園2座

．葵涌悅麗苑麗雲閣

另外，灣仔香港會議展覽中心新翼2樓嚐聚坊（員工飯堂）的指明期間及時段為5月25日上午7時半至8時，或26日上午7時半至8時。

如市民在今年2月28日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY