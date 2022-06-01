強制檢測｜41地點納強檢　德福花園L座、太古城隋宮閣、廣源邨廣楊樓等【附名單】 (09:36)

政府昨日（5月31日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處41個指明地方的人，須接受新型冠狀病毒核酸檢測。
任何人於5月25日至31日曾逗留指明地點逾兩小時，須於6月1日或2日檢測，指明地點如下：
．半山區般咸道78號寧養台B座
．深水埗富昌邨富韻樓
．觀塘翠屏（北）邨翠柏樓
．九龍灣德福花園L座
．將軍澳寶林邨寶勤樓
．上水上水名都羅馬閣
．元朗合財街19號鉅發大廈（1及2座）
．馬鞍山錦豐苑錦薇閣
．沙田廣源邨廣楊樓
．大埔大埔中心21座
．沙田禾輋邨民和樓
．觀塘康麗園C座
．旺角富榮花園14座
．新蒲崗錦榮街6-24A號金橋大廈
．鴨脷洲海怡半島怡暉閣
．鰂魚涌太古城隋宮閣
．中環卑利街38號中發大廈
．黃竹坑南濤閣3座
．鰂魚涌濱海街5號中興大廈
．半山區麥當勞道96號寶樺臺
．鰂魚涌康山道2號康蘭居
．灣仔囍滙1座
．土瓜灣樂民新邨樂善樓
．觀塘月華街42號華苑大廈A座
．觀塘安泰邨恒泰樓
．黃大仙天宏苑宏美閣
．黃大仙天馬苑駿威閣
．牛池灣嘉峰臺1座
．藍田康雅苑杏雅閣
．大角嘴浪澄灣5座
．鑽石山龍蟠苑龍璋閣
．牛頭角彩福邨彩歡樓
．屯門青棉徑6號好發大廈
．將軍澳健明邨明星樓
．青衣青泰苑通泰閣
．東涌逸東（二）邨勤逸樓
．屯門悅湖山莊9座
．屯門景峰花園5座
．青衣海悅花園2座
．葵涌悅麗苑麗雲閣
另外，灣仔香港會議展覽中心新翼2樓嚐聚坊（員工飯堂）的指明期間及時段為5月25日上午7時半至8時，或26日上午7時半至8時。
如市民在今年2月28日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。
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