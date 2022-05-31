5月31日新冠疫情重點一覽 (21:05)

本港今日（31日）新增329宗新型冠狀病毒個案。爆發感染群組的中環「ZENTRAL」和「Iron Fairies & J. Boroski」酒吧，合共新增14宗個案，兩間酒吧各有逾百人未按強制檢測公告檢測。特首林鄭月娥表示，鑑於兩個酒吧感染群組情況，政府未必會在6月下旬落實社交距離指施第三階段放寬。【香港新冠疫情互動地圖】