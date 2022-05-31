5月31日新冠疫情重點一覽 (21:05)

本港今日（31日）新增329宗新型冠狀病毒個案。爆發感染群組的中環「ZENTRAL」和「Iron Fairies & J. Boroski」酒吧，合共新增14宗個案，兩間酒吧各有逾百人未按強制檢測公告檢測。特首林鄭月娥表示，鑑於兩個酒吧感染群組情況，政府未必會在6月下旬落實社交距離指施第三階段放寬。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
●社交距離措施
林鄭月娥稱六月下旬未必放寬社交距離措施 即仍禁酒吧現場表演跳舞活動
●疫苗通行證／疫苗接種
疫苗通行證今起要求打三針 有茶客出示以往隔離令一度吃閉門羹 學生改買外賣稱稍後接種
港大國藥合作臨牀研針對Omicron滅活疫苗 招募成年人增打兩針
●污水陽性／圍封強檢
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】