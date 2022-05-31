英女王登基70年｜4分鐘facebook短片睹英女王童年回憶、家庭生活甜蜜瞬間 (16:49)

為慶祝英女王伊利沙伯二世登基70年白金禧，英國王室The Royal Family facebook今日發放一段片長4分多鐘的短片，輯錄英女王昔日從未曝光的生活片段，例如跟國王父親喬治六世（King George VI）的相處、與妹妹瑪嘉烈公主一起玩耍、當媽媽時陪伴子女的溫馨片段。原片《Elizabeth: The Unseen Queen》英女王特別紀錄片則全長77分鐘，已在BBC iPlayer播放。facebook短片
全長77分鐘的《Elizabeth: The Unseen Queen》
英女王登基70年：
英女王5個冷知識 曾出訪100多個國家、擁有30多隻哥基犬（5月31日）
英女王在哪兒？一張圖看英女王花園派對「墟冚」盛況（5月30日）
英女王為陪曾孫女Lilibet慶生 或唔去葉森打吡大賽（5月30日）
英女王數碼初接觸 1976年發首封王室電郵 2019年IG分享高祖父信件（5月29日）
英女王登基70年｜10張舊照片回顧女王君主生涯【多圖】（5月28日）
英媒資深王室攝影師：英女王優雅不慌亂 愛狗愛馬因不知她女王身分（5月27日）
英國6月一連4天公眾假慶祝 包括英女王壽辰閱兵、大型社區聚餐（5月26日）
英女王登基70年白金禧遊行6月舉行 「女王最愛」哥基犬木偶成焦點（5月25日）
賀英女王登基70年 21米大樹裝置放白金漢宮外【短片】（5月25日）
熱門HOTPICK：bit.ly/3a5mVYq