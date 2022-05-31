英女王登基70年｜4分鐘facebook短片睹英女王童年回憶、家庭生活甜蜜瞬間 (16:49)

為慶祝英女王伊利沙伯二世登基70年白金禧，英國王室The Royal Family facebook今日發放一段片長4分多鐘的短片，輯錄英女王昔日從未曝光的生活片段，例如跟國王父親喬治六世（King George VI）的相處、與妹妹瑪嘉烈公主一起玩耍、當媽媽時陪伴子女的溫馨片段。原片《Elizabeth: The Unseen Queen》英女王特別紀錄片則全長77分鐘，已在BBC iPlayer播放。facebook短片