珍寶海鮮舫告別香港　香港仔居民懷念龍椅、龍蝦伊麵　感可惜望保留招牌【短片】 (21:48)

香港仔居民Tony表示，從小與家人來光顧，會點貴價食物如龍蝦伊麵，他形容這裏如移動的海上皇宮，加上裝潢擺設，「細個成日嚟飲茶，同屋企人嚟，叫燒賣蝦餃，價錢貴但風景幾好，小學嘅時候、10年前好似皇宮咁，皇帝張椅，見過有人坐過」。

黃先生在黃竹坑上班，這兩年來，他閒時會來拍下珍寶海鮮舫不同面貌，但從未入內參觀，對珍寶的印象是從電影《食神》而來。「《食神》好多人都睇過，係一個集體回憶，覺得可惜，希望保留景色原貌，香港人嘅共同回憶」。

蕭先生表示，珍寶海鮮舫見證香港的轉變，「當時周邊未有咁多高樓大廈，很搶眼、當時來（這兒的交通）是幾複雜，不像現在有港鐵，當時（去珍寶海鮮舫）要搭的士，到深灣遊艇會行過來搭艇仔出海。」

經常來香港仔釣魚的盧先生反而最懷念食物味道，即叫即製的海鮮如龍躉，每次結帳也過千元。

珍寶海鮮舫1976年開業，樓高3層，開業前幾年曾被燒毁，「賭王」何鴻燊及已故新世界創辦人鄭裕彤耗資3000萬元重建，組成「珍寶王國」，可容納2300人。何鴻燊亦曾在此辦壽宴。1990年代上映的電影《食神》亦在此取景，是珍寶海鮮舫最風光的時候。兩年前，珍寶海鮮舫因不敵新型冠狀病毒疫情停業，擁有人擬捐出海鮮舫予海洋公園，但最終與未能達成共識。