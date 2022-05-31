強制檢測｜43地點納強檢　康怡廣場板長壽司、麗港城17座、恆安邨恆月樓等【附名單】 (09:25)

政府昨日（5月30日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處43個指明地方的人，須接受新型冠狀病毒核酸檢測。
任何人於以下時段，曾逗留指明地點，須於5月31日或6月1日檢測，指明地點如下：
．新利記，西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下A17B號舖（5月25日下午1時30分時至下午2時）
．板長壽司，鰂魚涌康怡廣場南座AEON 3樓L302號舖（5月22日上午11時至下午1時）
．Cova Ristorante & Caffe，金鐘太古廣場2樓230A號舖（5月22日下午6時30分至下午9時）
任何人於5月24日至5月30日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月31日或6月1日檢測，指明地點如下：
．藍田碧雲道225號康盈苑
．上水清河邨清平樓
．旺角海富苑海寧閣
．荃灣石圍角邨石桃樓
．馬鞍山翠擁華庭5座
．香港仔香港仔大道201號珍寶大廈
．將軍澳天晉IIIA（2A及2B座）
．中環士丹頓街72號尚賢居
．油塘高俊苑俊滿閣
．沙頭角沙頭角邨29座
．將軍澳厚德邨德志樓
．鰂魚涌海康街11-17號（單號門牌）多寶樓
．上水上水中心1座
．粉嶺碧湖花園7座
．屯門富健花園3座
．長沙灣長沙灣邨長泰樓
．觀塘順緻苑順泰閣
．紅磡黃埔花園青樺苑1座
．荃灣綠楊新邨D座
．洪水橋金閣豪園9座
．香港仔華貴邨華廉樓
．堅尼地城卑路乍街124-134號聯基新樓
．半山區堅道119-125號金堅大廈
．柴灣峰霞道8號景翠苑
．鰂魚涌英皇道856號君豪峰
．赤柱龍欣苑龍駿閣
．秀茂坪曉麗苑曉逸閣
．紅磡海逸豪園23座
．土瓜灣北帝街60-62號東寶大樓
．牛頭角彩福邨彩喜樓
．石硤尾白田邨潤田樓
．茶果嶺麗港城17座
．深水埗愛海頌5座
．大埔富亨邨亨裕樓
．將軍澳彩明苑彩梅閣
．馬鞍山恆安邨恆月樓
．屯門兆康苑兆華閣
．元朗朗城滙2座
．葵涌石籬（二）邨石富樓
．上水天平邨天朗樓
如市民在今年2月28日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。
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