強制檢測｜43地點納強檢　康怡廣場板長壽司、麗港城17座、恆安邨恆月樓等【附名單】 (09:25)

任何人於以下時段，曾逗留指明地點，須於5月31日或6月1日檢測，指明地點如下：

．新利記，西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下A17B號舖（5月25日下午1時30分時至下午2時）

．板長壽司，鰂魚涌康怡廣場南座AEON 3樓L302號舖（5月22日上午11時至下午1時）

．Cova Ristorante & Caffe，金鐘太古廣場2樓230A號舖（5月22日下午6時30分至下午9時）

任何人於5月24日至5月30日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月31日或6月1日檢測，指明地點如下：

．藍田碧雲道225號康盈苑

．上水清河邨清平樓

．旺角海富苑海寧閣

．荃灣石圍角邨石桃樓

．馬鞍山翠擁華庭5座

．香港仔香港仔大道201號珍寶大廈

．將軍澳天晉IIIA（2A及2B座）

．中環士丹頓街72號尚賢居

．油塘高俊苑俊滿閣

．沙頭角沙頭角邨29座

．將軍澳厚德邨德志樓

．鰂魚涌海康街11-17號（單號門牌）多寶樓

．上水上水中心1座

．粉嶺碧湖花園7座

．屯門富健花園3座

．長沙灣長沙灣邨長泰樓

．觀塘順緻苑順泰閣

．紅磡黃埔花園青樺苑1座

．荃灣綠楊新邨D座

．洪水橋金閣豪園9座

．香港仔華貴邨華廉樓

．堅尼地城卑路乍街124-134號聯基新樓

．半山區堅道119-125號金堅大廈

．柴灣峰霞道8號景翠苑

．鰂魚涌英皇道856號君豪峰

．赤柱龍欣苑龍駿閣

．秀茂坪曉麗苑曉逸閣

．紅磡海逸豪園23座

．土瓜灣北帝街60-62號東寶大樓

．牛頭角彩福邨彩喜樓

．石硤尾白田邨潤田樓

．茶果嶺麗港城17座

．深水埗愛海頌5座

．大埔富亨邨亨裕樓

．將軍澳彩明苑彩梅閣

．馬鞍山恆安邨恆月樓

．屯門兆康苑兆華閣

．元朗朗城滙2座

．葵涌石籬（二）邨石富樓

．上水天平邨天朗樓

如市民在今年2月28日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY