英女王5個冷知識　曾出訪100多個國家、擁有30多隻哥基犬 (11:33)

‧曾以君主身分出訪100多個國家，出訪次數最多的國家是加拿大，累計22次；最長一次外訪去了168日，由1953年11月至1954年5月，其間到訪13國家
‧曾接待112次國事訪問，包括埃塞俄比亞國王塞拉西（1954年）、日本裕仁天皇（1971年）、美國總統奧巴馬（2011年）
‧經歷14名英國首相更迭，首名首相是1952上任的邱吉爾
‧1952年以來，白金漢宮舉辦超過180場花園派對，共接待150萬人
‧擁有30多隻哥基犬，大部分是英女王18歲生日禮物、她第一隻哥基犬Susan的後代
（資料來源：英國王室網站）
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