英女王5個冷知識　曾出訪100多個國家、擁有30多隻哥基犬 (11:33)

‧曾以君主身分出訪100多個國家，出訪次數最多的國家是加拿大，累計22次；最長一次外訪去了168日，由1953年11月至1954年5月，其間到訪13國家

‧曾接待112次國事訪問，包括埃塞俄比亞國王塞拉西（1954年）、日本裕仁天皇（1971年）、美國總統奧巴馬（2011年）

‧經歷14名英國首相更迭，首名首相是1952上任的邱吉爾

‧1952年以來，白金漢宮舉辦超過180場花園派對，共接待150萬人

‧擁有30多隻哥基犬，大部分是英女王18歲生日禮物、她第一隻哥基犬Susan的後代

（資料來源：英國王室網站）

英女王登基70年：

英女王在哪兒？一張圖看英女王花園派對「墟冚」盛況（5月30日）

英女王為陪曾孫女Lilibet慶生 或唔去葉森打吡大賽（5月30日）

英女王數碼初接觸 1976年發首封王室電郵 2019年IG分享高祖父信件（5月29日）

英媒資深王室攝影師：英女王優雅不慌亂 愛狗愛馬因不知她女王身分（5月27日）

英國6月一連4天公眾假慶祝 包括英女王壽辰閱兵、大型社區聚餐（5月26日）

英女王登基70年白金禧遊行6月舉行 「女王最愛」哥基犬木偶成焦點（5月25日）

賀英女王登基70年 21米大樹裝置放白金漢宮外【短片】（5月25日）

玩具商推英女王芭比公仔 賀登基70年（4月21日）

英女王登基70載 回顧女王之路（2月6日）

彩虹女王圖輯

熱門HOTPICK：bit.ly/3a5mVYq