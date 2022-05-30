5月30日新冠疫情重點一覽 (20:28)

本港今日（30日）新增275宗新型冠狀病毒個案。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示每日200多宗個案，相信社區層面有一定程度傳播鏈，並預期社區繼續有傳播出現，數字會在200宗徘徊一段時間。酒吧群組疫情持續擴大，中環加州大廈酒吧「ZENTRAL」新增8宗個案，累計23人染疫；荷李活道酒吧Iron Fairies則新增11宗個案，累計22宗，其中兩人曾到訪「ZENTRAL」。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
增275個案 中環ZENTRAL酒吧增8個案 Iron Fairies酒吧多11人染疫
●疫苗通行證
疫苗通行證第三階段5月31日起實施 一文看清康復者、未夠期打第三針者等要求
●社區情況
●強制檢測
40地點納強檢 啟晴邨賞晴樓、藍田德田邨德瑞樓、荃灣海之戀10座等【附名單】
●圍封強檢
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】