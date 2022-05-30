張敬軒演唱會落幕　回顧與嘉賓互動搞笑感人時刻【附報道連結】 (15:34)

人稱「皇上」的歌手張敬軒在紅館舉行的《張敬軒THE NEXT 20 演唱會》結束，演唱會期間張敬軒邀請了不同嘉賓包括MIRROR成員等亮相及演唱，嘉賓更向他贈送禮物，成為近日熱話。明報電子平台組帶讀者重溫張敬軒與部分演唱會嘉賓互動及送禮有趣環節。
第1場：陳柏宇、林明禎
林明禎送上從馬來西亞帶來的榴槤，說給張敬軒吃早餐時可送白麵包吃*。
第5場：Serrini（梁嘉茵）
Serrini送上「鑽石切割心形葉」盆栽，被張敬軒形容為「多肉植物」。
相關報道：張敬軒自認「Dry Dry哋」 Serrini做嘉賓送多肉植物
第6場：馮允謙（Jay）
馮允謙送上其7月舉行的演唱會的自製門票，因門票未印好，自製門票適用於任何演唱會舉行的日子。
第7場：湯令山（Gareth.T）
湯令山送上兩本烹飪書，請軒仔轉交其外傭「遮遮」，希望他吃到超級豐富的早餐*。
相關報道：張敬軒呻連食9日粥似準備照腸鏡 湯令山烹飪書贈遮遮
第8及9場：林奕匡、葉巧琳及許廷鏗
林奕匡送咖啡Menu，給張敬軒外傭學沖咖啡。葉巧琳送上媽媽醃製20年的鹹柑桔。許廷鏗送上其黑膠大碟。
第10場：MIRROR姜濤
姜濤帶最愛的漢堡包及薯條送給張敬軒，並當眾餵張敬軒吃薯條後，自己也在吃，令粉絲大呼「可愛」。
相關報道：MIRROR人氣王擔任嘉賓 獲讚謙厚肯學 姜濤餵食薯條 張敬軒：獨享福利
第11場：樂隊ToNick
ToNick送上寫有HINS CHEUNG的導演櫈，祝張敬軒繼續有好作品。
相關報道：ToNick導演櫈贈張敬軒 岑寧兒獲軒公贊助錄音勁驚喜
第12場：岑寧兒（YoYo）、藍奕邦
岑寧兒送上無形禮物「相聚」，給張敬軒一個擁抱。藍奕邦送上親自煲的湯水。
第13場：鄧麗欣（Stephy）和女團COLLAR
Stephy送電影《飯戲攻心》兩張換票證。COLLAR送上一籃醬汁，祝他愈食愈好，作品「愈來愈高汁」及「有啖好食」。
相關報道：
第14場：陳蕾、許靖韻
陳蕾送上手織咪套，許靖韻則送上小背心。
相關報道：
第15場：周國賢、RubberBand
周國賢送上自家製罐頭鮑魚；RubberBand送上2014年的專輯《Frank》，該專輯在張敬軒於廣州的錄音室錄製。
相關報道：
第16場：王菀之（Ivana）、MIRROR成員陳卓賢（Ian）和柳應廷（Jer）
王菀之送上3份禮物，一份是她個人咖啡品牌的袋，要求張敬軒付款購買才會入咖啡豆；第二份為自己演出的舞台劇賣廣告；第三是一封信，信中說「幾年前你在同一地方問過我，如果下一世遇不番我點算」，令張敬軒「爆喊」，王菀之哽咽說「我會搵番你」，場面感人。
陳卓賢送上自己第一架模型玩具車。柳應廷則送上「人生第一次」買、張敬軒的CD《酷愛》，張敬軒更當場在CD上簽名。
相關報道：
柳應廷收工趕到紅館做張敬軒個唱尾場嘉賓 送CD變索簽名勁搞笑
註*：張敬軒曾在其Instagram，貼出其外傭「遮遮」為他準備的「劣食」或配搭「特別」的早餐，引來不少回響。