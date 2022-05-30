張敬軒演唱會落幕　回顧與嘉賓互動搞笑感人時刻【附報道連結】 (15:34)

第1場：陳柏宇、林明禎

林明禎送上從馬來西亞帶來的榴槤，說給張敬軒吃早餐時可送白麵包吃*。

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第5場：Serrini（梁嘉茵）

Serrini送上「鑽石切割心形葉」盆栽，被張敬軒形容為「多肉植物」。

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第6場：馮允謙（Jay）

馮允謙送上其7月舉行的演唱會的自製門票，因門票未印好，自製門票適用於任何演唱會舉行的日子。

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第7場：湯令山（Gareth.T）

湯令山送上兩本烹飪書，請軒仔轉交其外傭「遮遮」，希望他吃到超級豐富的早餐*。

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第8及9場：林奕匡、葉巧琳及許廷鏗

林奕匡送咖啡Menu，給張敬軒外傭學沖咖啡。葉巧琳送上媽媽醃製20年的鹹柑桔。許廷鏗送上其黑膠大碟。

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第10場：MIRROR姜濤

姜濤帶最愛的漢堡包及薯條送給張敬軒，並當眾餵張敬軒吃薯條後，自己也在吃，令粉絲大呼「可愛」。

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第11場：樂隊ToNick

ToNick送上寫有HINS CHEUNG的導演櫈，祝張敬軒繼續有好作品。

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第12場：岑寧兒（YoYo）、藍奕邦

岑寧兒送上無形禮物「相聚」，給張敬軒一個擁抱。藍奕邦送上親自煲的湯水。

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第13場：鄧麗欣（Stephy）和女團COLLAR

Stephy送電影《飯戲攻心》兩張換票證。COLLAR送上一籃醬汁，祝他愈食愈好，作品「愈來愈高汁」及「有啖好食」。

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第14場：陳蕾、許靖韻

陳蕾送上手織咪套，許靖韻則送上小背心。

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第15場：周國賢、RubberBand

周國賢送上自家製罐頭鮑魚；RubberBand送上2014年的專輯《Frank》，該專輯在張敬軒於廣州的錄音室錄製。

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第16場：王菀之（Ivana）、MIRROR成員陳卓賢（Ian）和柳應廷（Jer）

王菀之送上3份禮物，一份是她個人咖啡品牌的袋，要求張敬軒付款購買才會入咖啡豆；第二份為自己演出的舞台劇賣廣告；第三是一封信，信中說「幾年前你在同一地方問過我，如果下一世遇不番我點算」，令張敬軒「爆喊」，王菀之哽咽說「我會搵番你」，場面感人。

陳卓賢送上自己第一架模型玩具車。柳應廷則送上「人生第一次」買、張敬軒的CD《酷愛》，張敬軒更當場在CD上簽名。

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註*：張敬軒曾在其Instagram，貼出其外傭「遮遮」為他準備的「劣食」或配搭「特別」的早餐，引來不少回響。