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規管無人機新例6月1日生效　無人機及操作員要註冊【附註冊連結】 (17:29)

無人機（俗稱航拍機）近年很普及，不過亦發生過意外。政府去年訂立無人機附屬法例，6月1日起生效。新法例下，重250克或以上的無人機和控制無人機要在網上SUA一站通平台註冊（註冊連結）。法例設立了6個月寬限期，但不適用於有關危害行為、限制飛行區的罪行及執法等條文。

無人機是否需要註冊或許可，以無人機重量做準則，計算重量包括電池、運載物及其他部分，明報電子平台組整理相關規定如下：

．無人機重量不超250克不用註冊

若無人機重量不超過250克，毋須向民航處註冊，操控者亦無年齡規定；但要符合一般要求，如日間操作、飛行高度離地面不超過100呎、不可入禁飛區等。

．無人機重250克至7000克　無人機和操作員須註冊

無人機250克至7000克，無人機和有關遙控操作員均須註冊；負責人（18歲或以上）及遙控駕駛員（14歲或以上）須在SUA一站通註冊；最高飛行高度由地面計起300呎，將來或要購買小型無人機第三者責任保險。

．無人機重7000克以上　飛行須獲民航處許可

無人機及操作員均須註冊，並屬於「進階操作」，飛行前要先獲民航處許可；須就身體受傷或死亡購買第三者責任保險，最低保額為1000萬港元。

有關無人機新法例要求，市民可到以下網址查閱：https://www.cad.gov.hk/chinese/UAS_safetyguidelines.html

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