規管無人機新例6月1日生效　無人機及操作員要註冊【附註冊連結】 (17:29)

無人機是否需要註冊或許可，以無人機重量做準則，計算重量包括電池、運載物及其他部分，明報電子平台組整理相關規定如下：

．無人機重量不超250克不用註冊

若無人機重量不超過250克，毋須向民航處註冊，操控者亦無年齡規定；但要符合一般要求，如日間操作、飛行高度離地面不超過100呎、不可入禁飛區等。

．無人機重250克至7000克 無人機和操作員須註冊

無人機250克至7000克，無人機和有關遙控操作員均須註冊；負責人（18歲或以上）及遙控駕駛員（14歲或以上）須在SUA一站通註冊；最高飛行高度由地面計起300呎，將來或要購買小型無人機第三者責任保險。

．無人機重7000克以上 飛行須獲民航處許可

無人機及操作員均須註冊，並屬於「進階操作」，飛行前要先獲民航處許可；須就身體受傷或死亡購買第三者責任保險，最低保額為1000萬港元。

有關無人機新法例要求，市民可到以下網址查閱：https://www.cad.gov.hk/chinese/UAS_safetyguidelines.html