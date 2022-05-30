疫苗通行證第三階段5月31日起實施　一文看清康復者、未夠期打第三針者等要求 (14:00)

12歲或以上未曾受感染

．若接種第二劑疫苗滿6個月，須打第三針

．若接種第二劑疫苗未夠6個月，可使用接種紀錄二維碼作疫苗通行證

．若即將滿12歲，由12歲生日起計的3個月寬限期內，可豁免疫苗通行證要求

．若受感染但沒有呈報，只能視作未感染，不可以按康復者打針要求

康復者

．康復後6個月內，即使未打過針，也暫時毋須接種疫苗，可用康復碼作疫苗通行證

．康復後滿6個月18歲以上市民：

若接種第一針未夠6個月，可以用第一針以及康復碼作疫苗通行證 若感染前已接種第一針，必須接種第二針 若6個月前打第一針，要接種第二針才符合要求

．康復後滿6個月12至17歲市民，若已接種一針復必泰，毋須接種第二針也可以用作疫苗通行證

誰可獲豁免?

．12歲以下兒童，若有成年人陪同可直接進入處所，但自行進入則要填寫指定表格

．獲醫生簽發「新冠疫苗豁免醫學證明書」的人

．非在港接種疫苗的人，可按認可名單【連結】向政府自願申報，成功申報可作「疫苗通行證」相關要求之用

．作為過渡措施，在香港以外地區感染並康復的人，於6月30日前可出示相關地區衞生當局發出的感染或康復紀錄，作本地「疫苗通行證」之用

預約接種疫苗連結

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY