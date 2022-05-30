強制檢測｜40地點納強檢　啟晴邨賞晴樓、藍田德田邨德瑞樓、荃灣海之戀10座等【附名單】 (08:30)

政府昨日（29日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處40個指明地方的人，須接受新型冠狀病毒核酸檢測。
任何人於5月23日至29日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月30日或31日檢測，指明地點如下：
．粉嶺華明邨康明樓
．馬鞍山錦豐苑錦荷閣
．油塘油美苑瀅美閣
．將軍澳富康花園10座
．九龍城啟晴邨賞晴樓
．慈雲山慈正邨正遠樓
．馬鞍山新港城4期L座
．沙田綠怡雅苑2座
．銅鑼灣勵德邨勵潔樓
．柴灣樂軒臺3座
．香港仔嘉隆苑嘉俊閣
．葵涌新葵芳花園B座
．馬鞍山錦泰苑錦晶閣
．大圍名城3期3座
．沙田翠湖花園B座
．將軍澳英明苑明安閣
．大埔頌雅苑頌真閣
．藍田德田邨德瑞樓
．半山區加冕臺1號No.1加冕臺
．九龍城太子道西398號御．太子
．觀塘安泰邨錦泰樓
．屯門大興邨興昌樓
．葵涌葵賢苑葵謙閣
．青衣青泰苑寶泰閣
．長沙灣蘇屋邨海棠樓
．大埔太和邨喜和樓
．旺角山東街59-65號百祥大廈
．沙田翠湖花園E座
．堅尼地城卑路乍街13號珍珠閣B座
．灣仔活道42號華都樓
．鰂魚涌太古城太湖閣
．柴灣小西灣邨瑞福樓
．鴨脷洲鴨脷洲中心A座
．鰂魚涌太古城富天閣
．香港仔石排灣邨碧月樓
．黃大仙黃大仙下邨龍吉樓
．紅磡海逸豪園11座
．長沙灣麗翠苑麗柏閣
．將軍澳厚德邨德安樓
．荃灣海之戀10座
如市民在今年2月28日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。
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