強制檢測｜40地點納強檢　啟晴邨賞晴樓、藍田德田邨德瑞樓、荃灣海之戀10座等【附名單】 (08:30)

任何人於5月23日至29日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月30日或31日檢測，指明地點如下：

．粉嶺華明邨康明樓

．馬鞍山錦豐苑錦荷閣

．油塘油美苑瀅美閣

．將軍澳富康花園10座

．九龍城啟晴邨賞晴樓

．慈雲山慈正邨正遠樓

．馬鞍山新港城4期L座

．沙田綠怡雅苑2座

．銅鑼灣勵德邨勵潔樓

．柴灣樂軒臺3座

．香港仔嘉隆苑嘉俊閣

．葵涌新葵芳花園B座

．馬鞍山錦泰苑錦晶閣

．大圍名城3期3座

．沙田翠湖花園B座

．將軍澳英明苑明安閣

．大埔頌雅苑頌真閣

．藍田德田邨德瑞樓

．半山區加冕臺1號No.1加冕臺

．九龍城太子道西398號御．太子

．觀塘安泰邨錦泰樓

．屯門大興邨興昌樓

．葵涌葵賢苑葵謙閣

．青衣青泰苑寶泰閣

．長沙灣蘇屋邨海棠樓

．大埔太和邨喜和樓

．旺角山東街59-65號百祥大廈

．沙田翠湖花園E座

．堅尼地城卑路乍街13號珍珠閣B座

．灣仔活道42號華都樓

．鰂魚涌太古城太湖閣

．柴灣小西灣邨瑞福樓

．鴨脷洲鴨脷洲中心A座

．鰂魚涌太古城富天閣

．香港仔石排灣邨碧月樓

．黃大仙黃大仙下邨龍吉樓

．紅磡海逸豪園11座

．長沙灣麗翠苑麗柏閣

．將軍澳厚德邨德安樓

．荃灣海之戀10座

如市民在今年2月28日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY