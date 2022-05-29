5月29日新冠疫情重點一覽 (19:33)

本港今日（29日）新增237宗新型冠狀病毒個案，沒新增新冠患者在公立醫院離世。政府公布，所有在5月24日凌晨零時或以後抵港，並提早完成強制檢疫的人，須額外於抵港第九天進行強制檢測。另衛生防護中心公布，位於中環荷李活道華懋荷李活中心LG層的酒吧Iron Fairies新增11宗個案，全是5月21日晚上9時至翌日凌晨2時到訪。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
增237個案 包括108核酸、129快測 中環酒吧Iron Fairies爆疫增11個案
●防疫措施
5月24日起抵港者增第九天強制檢測 6月1日起航線若觸及熔斷 10日內罰款2萬 再觸及禁來港5天
●社區情況
觀塘雲漢街瑞和街附近一帶住宅、長安邨、東欣苑等污水陽性 政府派快速測試包
●強制檢測
42地點納強檢 Zentral等中環兩酒吧、半山愛都大廈2座、御金．國峯兩廈等【附名單】
●圍封強檢
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】