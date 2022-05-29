強制檢測｜42地點納強檢　Zentral等中環兩酒吧、半山愛都大廈2座、御金．國峯兩廈等【附名單】 (11:16)

政府昨日（28日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處42個指明地方的人，須接受新型冠狀病毒核酸檢測。
任何人於以下時段，曾逗留指明地點，須於5月29日或30日檢測，指明地點如下：
．Zentral中環德己立街32號加州大廈4-5樓（5月21日晚上11時至5月22日凌晨2時）
．Iron Fairies & J. Boroski中環荷李活道華懋荷李活中心LG層（5月21日晚上9時至5月22日凌晨2時）
任何人於5月22日至28日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月29日或30日檢測，指明地點如下：
．東涌迎東邨迎趣樓
．半山區愛都大廈2座
．何文田亞皆老街100號皆寧大廈
．元朗Grand Yoho 1座
．又一村又一居11座
．上水上水中心5座
．柴灣連城道4-12號仁樂大廈B座
．西灣河筲箕灣道57-87號太安樓
．葵涌荔景邨日景樓
．北角英皇道125-133號月明樓
．荃灣荃灣中心北京樓
．藍田平田邨平真樓
．葵涌石籬二邨石佳樓
．荃灣全．城滙8座
．土瓜灣九龍城道61號同興花園2座
．西營盤皇后大道西490號新安大樓
．葵涌葵涌邨旭葵樓
．鴨脷洲鴨脷洲邨利怡樓
．天水圍俊宏軒11座
．橫頭磡橫頭磡邨宏顯樓
．薄扶林薄扶林花園1座
．土瓜灣土瓜灣道78C號定安大廈A座
．將軍澳尚德邨尚仁樓
．淺水灣陽明山莊13座
．沙田水泉澳邨河泉樓
．油麻地御金．國峯6座
．油麻地御金．國峯7座
．青衣青怡花園2座
．大角嘴洋松街53-67號及菩提街4號永信大樓
．馬鞍山恆安邨恆海樓
．天水圍天恒邨恒富樓
．馬鞍山星漣海3B座
．紅磡紅磡邨紅昕樓
．大圍美田邨美秀樓
．灣仔軒尼詩道78-84A號偉倫大樓
．將軍澳日出康城晉海3A座
．荃灣海之戀愛炫美3B座
．深井海韻花園1座
．尖沙嘴柯士甸道106-108號耀基大廈
．牛頭角牛頭角上邨常滿樓
如市民在今年2月28日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。
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