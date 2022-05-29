強制檢測｜42地點納強檢　Zentral等中環兩酒吧、半山愛都大廈2座、御金．國峯兩廈等【附名單】 (11:16)

任何人於以下時段，曾逗留指明地點，須於5月29日或30日檢測，指明地點如下：

．Zentral中環德己立街32號加州大廈4-5樓（5月21日晚上11時至5月22日凌晨2時）

．Iron Fairies & J. Boroski中環荷李活道華懋荷李活中心LG層（5月21日晚上9時至5月22日凌晨2時）

任何人於5月22日至28日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月29日或30日檢測，指明地點如下：

．東涌迎東邨迎趣樓

．半山區愛都大廈2座

．何文田亞皆老街100號皆寧大廈

．元朗Grand Yoho 1座

．又一村又一居11座

．上水上水中心5座

．柴灣連城道4-12號仁樂大廈B座

．西灣河筲箕灣道57-87號太安樓

．葵涌荔景邨日景樓

．北角英皇道125-133號月明樓

．荃灣荃灣中心北京樓

．藍田平田邨平真樓

．葵涌石籬二邨石佳樓

．荃灣全．城滙8座

．土瓜灣九龍城道61號同興花園2座

．西營盤皇后大道西490號新安大樓

．葵涌葵涌邨旭葵樓

．鴨脷洲鴨脷洲邨利怡樓

．天水圍俊宏軒11座

．橫頭磡橫頭磡邨宏顯樓

．薄扶林薄扶林花園1座

．土瓜灣土瓜灣道78C號定安大廈A座

．將軍澳尚德邨尚仁樓

．淺水灣陽明山莊13座

．沙田水泉澳邨河泉樓

．油麻地御金．國峯6座

．油麻地御金．國峯7座

．青衣青怡花園2座

．大角嘴洋松街53-67號及菩提街4號永信大樓

．馬鞍山恆安邨恆海樓

．天水圍天恒邨恒富樓

．馬鞍山星漣海3B座

．紅磡紅磡邨紅昕樓

．大圍美田邨美秀樓

．灣仔軒尼詩道78-84A號偉倫大樓

．將軍澳日出康城晉海3A座

．荃灣海之戀愛炫美3B座

．深井海韻花園1座

．尖沙嘴柯士甸道106-108號耀基大廈

．牛頭角牛頭角上邨常滿樓

如市民在今年2月28日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY