英女王數碼初接觸　1976年發首封王室電郵　2019年IG分享高祖父信件 (11:33)

英女王伊利沙伯二世今年迎來登基70年白金禧，她於1952年成為英國元首，經歷世界從工業轉型數碼，多年來嘗試使用不同網絡通訊和社交媒體，一齊睇英女王的數碼初接觸。
‧1976年3月26日，英女王到訪英國墨爾文的皇家信號與雷達研究所（Royal Signals and Radar Establishment，RSRE），參觀網絡科技展覽，並透過ARPA網絡（即互聯網的前身）發出一封電子郵件，成為她所發的首封王室電郵。
‧1997年，英女王探訪倫敦布倫特一間高中期間，宣布推出英國王室官方網站。
‧2014年10月24日，英女王出席倫敦科學博物館一個通訊科技歷史展覽，以Twitter帳號「@BritishMonarchy」首次發布帖文，作為該展覽的開幕活動之一。（英國王室官方Twitter帳號）
‧2019年3月7日，英女王再次來到倫敦科學博物館，以「The Royal Family」Instagram帳號首次親自發出帖文，分享由世上第一部電腦發明者、「電腦之父」Charles Babbage寫給英女王高祖父Prince Albert的信件。
英女王登基70年：
英女王登基70年白金禧 英國6月一連4天公眾假慶祝 包括英女王壽辰閱兵、大型社區聚餐（5月26日）
英女王登基70年白金禧遊行6月舉行 「女王最愛」哥基犬木偶成焦點（5月25日）
賀英女王登基70年 21米大樹裝置放白金漢宮外【短片】（5月25日）
熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm