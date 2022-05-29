英女王數碼初接觸　1976年發首封王室電郵　2019年IG分享高祖父信件 (11:33)

‧1976年3月26日，英女王到訪英國墨爾文的皇家信號與雷達研究所（Royal Signals and Radar Establishment，RSRE），參觀網絡科技展覽，並透過ARPA網絡（即互聯網的前身）發出一封電子郵件，成為她所發的首封王室電郵。

‧1997年，英女王探訪倫敦布倫特一間高中期間，宣布推出英國王室官方網站。

‧2014年10月24日，英女王出席倫敦科學博物館一個通訊科技歷史展覽，以Twitter帳號「@BritishMonarchy」首次發布帖文，作為該展覽的開幕活動之一。（英國王室官方Twitter帳號）

‧2019年3月7日，英女王再次來到倫敦科學博物館，以「The Royal Family」Instagram帳號首次親自發出帖文，分享由世上第一部電腦發明者、「電腦之父」Charles Babbage寫給英女王高祖父Prince Albert的信件。

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