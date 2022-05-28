強制檢測｜42地點納強檢　會展嚐聚坊、馬鞍山及西營盤多幢大廈等【附名單】 (09:01)

政府昨日（27日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處42個指明地方的人，須接受新型冠狀病毒核酸檢測。
任何人於以下時段，曾逗留指明地點，須於5月28日或29日檢測，指明地點如下：
．灣仔香港會議展覽中心新翼2樓嚐聚坊（員工飯堂）（5月20、21或22日任何一日的上午7時至7時30分）
任何人於5月21日至27日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月28日或29日檢測，指明地點如下：
．馬鞍山錦泰苑錦盛閣
．馬鞍山翠擁華庭8座
．沙田水泉澳邨嶺泉樓
．屯門翠寧花園2座
．大埔怡雅苑怡禮閣
．荃灣灣景花園4座
．東涌海堤灣畔5座
．深水埗汝州街66-70號興業大廈
．天水圍天澤邨澤星樓
．大圍新翠邨新學樓
．旺角洗衣街147-149A號榮梅大廈
．鰂魚涌太古城高安閣
．青衣長宏邨宏意樓
．東涌迎東邨迎福樓
．粉嶺祥華邨祥智樓
．九龍塘窩打老道94-96號麗豪閣
．鰂魚涌英皇道993號得利大廈
．銅鑼灣百德大廈D座
．柴灣小西灣邨瑞滿樓
．香港仔成都道26號添喜大廈
．筲箕灣愛蝶灣7座
．西營盤桂香街1號薈臻
．西營盤水街2-2C號荔安大廈
．西營盤第二街128號海昇大廈2座
．牛頭角樂華北邨立華樓
．油塘油麗邨豐麗樓
．旺角太子道西101-107號利泰大樓
．何文田文運道3號德信園
．長沙灣元州邨元樂樓
．荔枝角美孚新邨第二期百老匯街44-46號
．紅磡邨紅曜樓
．尖沙嘴漆咸道南29-31號溫莎大廈
．牛池灣坪石邨藍石樓
．長沙灣海盈邨盈輝樓
．深水埗南昌邨昌頌樓
．青衣偉景花園2座
．葵涌葵涌邨秋葵樓
．葵涌大窩口邨富國樓
．大圍名城2期3座
．天水圍天愛苑愛濤閣
．沙田濱景花園2座
如市民在今年2月27日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。
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