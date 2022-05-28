強制檢測｜42地點納強檢　會展嚐聚坊、馬鞍山及西營盤多幢大廈等【附名單】 (09:01)

任何人於以下時段，曾逗留指明地點，須於5月28日或29日檢測，指明地點如下：

．灣仔香港會議展覽中心新翼2樓嚐聚坊（員工飯堂）（5月20、21或22日任何一日的上午7時至7時30分）

任何人於5月21日至27日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月28日或29日檢測，指明地點如下：

．馬鞍山錦泰苑錦盛閣

．馬鞍山翠擁華庭8座

．沙田水泉澳邨嶺泉樓

．屯門翠寧花園2座

．大埔怡雅苑怡禮閣

．荃灣灣景花園4座

．東涌海堤灣畔5座

．深水埗汝州街66-70號興業大廈

．天水圍天澤邨澤星樓

．大圍新翠邨新學樓

．旺角洗衣街147-149A號榮梅大廈

．鰂魚涌太古城高安閣

．青衣長宏邨宏意樓

．東涌迎東邨迎福樓

．粉嶺祥華邨祥智樓

．九龍塘窩打老道94-96號麗豪閣

．鰂魚涌英皇道993號得利大廈

．銅鑼灣百德大廈D座

．柴灣小西灣邨瑞滿樓

．香港仔成都道26號添喜大廈

．筲箕灣愛蝶灣7座

．西營盤桂香街1號薈臻

．西營盤水街2-2C號荔安大廈

．西營盤第二街128號海昇大廈2座

．牛頭角樂華北邨立華樓

．油塘油麗邨豐麗樓

．旺角太子道西101-107號利泰大樓

．何文田文運道3號德信園

．長沙灣元州邨元樂樓

．荔枝角美孚新邨第二期百老匯街44-46號

．紅磡邨紅曜樓

．尖沙嘴漆咸道南29-31號溫莎大廈

．牛池灣坪石邨藍石樓

．長沙灣海盈邨盈輝樓

．深水埗南昌邨昌頌樓

．青衣偉景花園2座

．葵涌葵涌邨秋葵樓

．葵涌大窩口邨富國樓

．大圍名城2期3座

．天水圍天愛苑愛濤閣

．沙田濱景花園2座

如市民在今年2月27日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY