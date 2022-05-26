強制檢測｜46地點納強檢　會展嚐聚坊、寶蓮寺食堂、杏花邨兩廈等【附名單】 (21:36)

任何人於指明期間曾逗留以下指明地點，須於5月27日或28日檢測：

．大圍顯徑邨熟食中心1號舖 榮發燒味茶餐廳（5月22日下午5時至5時30分）

．灣仔交加街10號富榮閣地下 權記雲吞麵（5月22日下午1時15分至2時45分）

．灣仔新鴻基中心地下G1號舖 麥當勞（5月22日上午8時15分至9時45分）

．大嶼山寶蓮寺地下廚部及食堂 寶蓮寺（食堂）（5月19日上午11時30分至下午1時）

．灣仔香港會議展覽中心新翼2樓 嚐聚坊（員工飯堂）（5月20至23日每日上午11時至11時30分、5月23日上午7時至7時30分）

．灣仔告士打道7號入境事務大樓12樓1206室（5月20日逗留逾一小時）

任何人於5月20日至26日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月27日或28日檢測，指明地點如下：

．觀塘康寧道45號宜安中心

．慈雲山慈愛苑愛華閣

．旺角花園街76A號金國中心

．石硤尾石硤尾邨美映樓

．葵涌葵涌邨夏葵樓

．屯門蝴蝶邨蝶翎樓

．將軍澳都會駅3座

．沙田博康邨博華樓

．牛頭角牛頭角上邨常康樓

．九龍塘廣播道63號星輝豪庭A座

．九龍城侯王道16號The Avery

．深水埗美居中心1座

．大埔新興花園康智閣

．鴨脷洲海怡半島御翠居

．鰂魚涌太古城美菊閣

．鰂魚涌南豐新邨3座

．柴灣杏花邨45座

．柴灣杏花邨49座

．西營盤第三街163號廣豐臺2座

．尖沙嘴漾日居7座

．牛頭角樂華南邨喜華樓

．紅磡半島豪庭2座

．茶果嶺麗港城14座

．何文田愛民邨敦民樓

．大角嘴中匯街3號中和樓

．紅磡寶其利街44-56號金華大廈

．大角嘴大同新邨大全樓

．觀塘安泰邨勇泰樓

．葵涌新葵芳花園D座

．青衣美景花園5座

．大圍名城2期2座

．青衣青泰苑鴻泰閣

．粉嶺粉嶺中心E座

．元朗怡豐花園A座

．元朗建德街26號益利大廈

．天水圍嘉湖山莊景湖居3座

．沙田銀禧花園3座

．上水彩園邨彩麗樓

．大埔翠屏花園C座

．粉嶺欣盛苑欣喜閣

如市民在今年2月26日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY