5月26日新冠疫情重點一覽【附特別探訪醫院名單】 (20:37)

本港今日（26日）新增251宗新型冠狀病毒個案，多兩名新冠患者在公立醫院離世。衛生防護中心公布4宗懷疑涉及Omicron BA.2.12.1變種新冠病毒的本地感染個案，未發現與早前個案有關聯。醫管局5月31日起再擴展特別探訪安排，新增的包括東區醫院、瑪麗醫院、廣華醫院、伊利沙伯醫院、威爾斯親王醫院、兒童醫院等。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
增251個案 St. Catherine's多兩學生染疫 一人屬新班別
新增4宗疑為BA.2.12.1個案 一人於入境事務大樓工作【短片】
●社區情況
醫管局特別探訪安排擴展 包括廣華、瑪麗、伊院、威院、兒童醫院等【附名單】
●強制檢測
46地點納強檢 會展嚐聚坊、寶蓮寺食堂、杏花邨兩廈等【附名單】
●圍封強檢
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】