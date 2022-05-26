英女王登基70年｜英國6月一連4天公眾假慶祝　包括英女王壽辰閱兵、大型社區聚餐 (15:37)

今年是英女王伊利沙伯二世登基70年白金禧，英國將於6月2日至5日連放4天公眾假期，其間舉行多項慶祝活動，慶祝英女王96歲官方壽辰及紀念她多年來為英國王室服務。明報電子平台組整理部分活動如下。
‧6月2日
英女王壽辰閱兵：王室成員將聚首白金漢宮閱兵。是次閱兵式包括1200多名騎兵、數百名軍樂手，以及240匹馬。
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亮燈儀式：全英國當晚將有超過1500個燈塔亮燈，其中主燈塔為白金漢宮外的21米大樹裝置。
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‧6月3日
感恩儀式：位於倫敦聖保羅大教堂、英國最大的教堂鐘「Great Paul」將會響鐘，以感謝英女王服務國家。
‧6月4日
葉森打吡大賽：英女王將由王室成員陪同下觀看於英國葉森馬場舉辦的賽馬比賽。
‧6月5日
紀念聚會：今年英國王室已收到逾6萬人申請在社區舉辦午餐聚會，預計會有1000萬人參加。
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