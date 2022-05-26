強制檢測｜42地點納強檢　青衣藍澄灣5座、藍田康栢苑金栢閣、鴨脷洲漁安苑碧安閣等【附名單】 (08:32)

政府昨日（25日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處42個指明地方的人，須接受新型冠狀病毒核酸檢測。
任何人於5月19日至25日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月26日或27日檢測，指明地點如下：
．秀茂坪秀茂坪邨秀華樓
．沙田水泉澳邨崇泉樓
．荃灣象山邨翠山樓
．北角天后廟道95-97號康德大廈
．青衣藍澄灣5座
．沙田晉名峰C座
．將軍澳尚德邨尚義樓
．青衣曉峰園3座
．牛頭角淘大花園A座
．長沙灣蘇屋邨百合樓
．東涌逸東二邨美逸樓
．秀茂坪秀茂坪邨秀程樓
．土瓜灣翔龍灣6座
．沙田水泉澳邨峻泉樓
．青衣青衣邨宜偉樓
．天水圍天盛苑盛泉閣
．荃灣海灣花園2座
．馬鞍山聽濤雅苑2座
．屯門青山公路-青山灣段351號彩華花園A座
．沙田沙田第一城47座
．將軍澳君傲灣2座
．將軍澳蔚藍灣畔6座
．大埔寶雅苑興和閣
．茶果嶺麗港城6座
．牛池灣曉暉花園1座
．深水埗南昌邨昌謙樓
．大角嘴柏景灣9座
．藍田康栢苑金栢閣
．長沙灣廣成街2-20號康輝大廈B座
．牛池灣坪石邨玉石樓
．大角嘴君滙港5座
．牛頭角淘大花園M座
．灣仔尚翹峰2座
．西營盤德輔道西363號龍豐閣
．北角富澤花園富嘉閣
．鰂魚涌太古城鄱陽閣
．鰂魚涌太古城洞庭閣
．香港仔雅濤閣1座
．鴨脷洲漁安苑碧安閣
．柴灣富景花園5座
．紅磡山西街3號利榮大廈
．沙田嘉徑苑嘉善閣
如市民在今年2月25日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。
新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY