強制檢測｜42地點納強檢　青衣藍澄灣5座、藍田康栢苑金栢閣、鴨脷洲漁安苑碧安閣等【附名單】 (08:32)

任何人於5月19日至25日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月26日或27日檢測，指明地點如下：

．秀茂坪秀茂坪邨秀華樓

．沙田水泉澳邨崇泉樓

．荃灣象山邨翠山樓

．北角天后廟道95-97號康德大廈

．青衣藍澄灣5座

．沙田晉名峰C座

．將軍澳尚德邨尚義樓

．青衣曉峰園3座

．牛頭角淘大花園A座

．長沙灣蘇屋邨百合樓

．東涌逸東二邨美逸樓

．秀茂坪秀茂坪邨秀程樓

．土瓜灣翔龍灣6座

．沙田水泉澳邨峻泉樓

．青衣青衣邨宜偉樓

．天水圍天盛苑盛泉閣

．荃灣海灣花園2座

．馬鞍山聽濤雅苑2座

．屯門青山公路-青山灣段351號彩華花園A座

．沙田沙田第一城47座

．將軍澳君傲灣2座

．將軍澳蔚藍灣畔6座

．大埔寶雅苑興和閣

．茶果嶺麗港城6座

．牛池灣曉暉花園1座

．深水埗南昌邨昌謙樓

．大角嘴柏景灣9座

．藍田康栢苑金栢閣

．長沙灣廣成街2-20號康輝大廈B座

．牛池灣坪石邨玉石樓

．大角嘴君滙港5座

．牛頭角淘大花園M座

．灣仔尚翹峰2座

．西營盤德輔道西363號龍豐閣

．北角富澤花園富嘉閣

．鰂魚涌太古城鄱陽閣

．鰂魚涌太古城洞庭閣

．香港仔雅濤閣1座

．鴨脷洲漁安苑碧安閣

．柴灣富景花園5座

．紅磡山西街3號利榮大廈

．沙田嘉徑苑嘉善閣

如市民在今年2月25日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY