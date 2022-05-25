5月25日新冠疫情重點一覽 (21:04)

本港今日（25日）新增251宗新型冠狀病毒個案，多兩名新冠患者在公立醫院離世。九龍塘羅福道的St. Catherine's國際英文幼稚園新增一名學生染疫，與早前爆發感染群組的班別在同一層上課。另太古城麥當勞群組亦增加一宗個案，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮估計，是源頭個案光顧麥當勞時除下口罩，引發短距離空氣傳播。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
增251個案 St. Catherine's多一學生染疫 太古城麥當勞增一食客陽性
短片：歐家榮稱所有新冠陽性樣本均做「452」基因分析 助尋Omicron BA.2.12.1變種
●抗疫支援
長新冠紓緩三招 曾浩輝建議：均衡飲食、充足運動、定時睡覺【短片解說長新冠徵狀】
●隔離檢疫
海洋公園萬豪酒店、港麗酒店成檢疫酒店 5月底起接受預訂提供600房
●社區情況
衛生防護中心稱星月樓通風系統有問題 抽氣扇接駁有誤致氣流掉轉
理大研究稱逾一成受訪者疫後一年現創傷後遺症徵狀 料第五波後更多
●圍封強檢
馬鞍山新港城L座607人完成檢測 揭3新冠陽性、兩不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
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採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】