強制檢測｜42地點納強檢　包括翠屏（北）邨及嘉湖山莊各兩廈等【附名單】 (21:29)

任何人於5月15日至24日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月25日或26日檢測，指明地點如下：

．鰂魚涌南豐新邨9座

任何人於5月18日至24日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月25日或26日檢測，指明地點如下：

．觀塘翠屏（北）邨翠榕樓

．觀塘翠屏（北）邨翠樟樓

．柴灣富怡花園2座

．馬鞍山富寶花園9座

．屯門青山公路-青山灣段387號金安大廈

．沙田水泉澳邨月泉樓

．灣仔謝斐道254號杜智臺B座

．天水圍天悅邨悅貴樓

．北角天后廟道2-4號景香樓

．馬鞍山翠擁華庭11座

．大埔廣福道38號大埔大廈

．長沙灣蘇屋邨杜鵑樓

．牛頭角牛頭角下邨貴新樓

．屯門欣田邨喜田樓

．北角英皇道293-299號璇宮大廈

．沙田廣源邨廣橡樓

．銅鑼灣告士打道264-269號海宮大廈

．油麻地上海街17-23號恒福大廈

．元朗屏輝徑38號良材大樓A座

．元朗朗屏邨喜屏樓

．葵涌新葵芳花園E座

．半山區帝景園1座

．東涌映灣園映濤軒7座

．石塘嘴堅彌地城海旁6-8號澤安閣

．將軍澳維景灣畔1座

．葵涌葵聯邨聯欣樓

．黃大仙黃大仙上邨昭善樓

．長沙灣凱樂苑凱莎閣

．旺角甘霖街38號廣富大廈

．天水圍嘉湖山莊樂湖居9座

．天水圍嘉湖山莊樂湖居10座

．鰂魚涌南豐新邨8座

．馬鞍山海栢花園4座

．屯門康德花園2座

．紅磡家維邨家廉樓

．大埔天鑽10座

．荃灣福來邨永樂樓

．鰂魚涌海灣街2號濱海大廈

．香港仔華貴邨華愛樓

．沙田愉翠苑愉能閣

．旺角黑布街9-23號

如市民在今年2月24日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY