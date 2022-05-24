強制檢測｜42地點納強檢　包括翠屏（北）邨及嘉湖山莊各兩廈等【附名單】 (21:29)

政府今晚（24日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處42個指明地方的人，須接受新型冠狀病毒核酸檢測。
任何人於5月15日至24日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月25日或26日檢測，指明地點如下：
．鰂魚涌南豐新邨9座
任何人於5月18日至24日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月25日或26日檢測，指明地點如下：
．觀塘翠屏（北）邨翠榕樓
．觀塘翠屏（北）邨翠樟樓
．柴灣富怡花園2座
．馬鞍山富寶花園9座
．屯門青山公路-青山灣段387號金安大廈
．沙田水泉澳邨月泉樓
．灣仔謝斐道254號杜智臺B座
．天水圍天悅邨悅貴樓
．北角天后廟道2-4號景香樓
．馬鞍山翠擁華庭11座
．大埔廣福道38號大埔大廈
．長沙灣蘇屋邨杜鵑樓
．牛頭角牛頭角下邨貴新樓
．屯門欣田邨喜田樓
．北角英皇道293-299號璇宮大廈
．沙田廣源邨廣橡樓
．銅鑼灣告士打道264-269號海宮大廈
．油麻地上海街17-23號恒福大廈
．元朗屏輝徑38號良材大樓A座
．元朗朗屏邨喜屏樓
．葵涌新葵芳花園E座
．半山區帝景園1座
．東涌映灣園映濤軒7座
．石塘嘴堅彌地城海旁6-8號澤安閣
．將軍澳維景灣畔1座
．葵涌葵聯邨聯欣樓
．黃大仙黃大仙上邨昭善樓
．長沙灣凱樂苑凱莎閣
．旺角甘霖街38號廣富大廈
．天水圍嘉湖山莊樂湖居9座
．天水圍嘉湖山莊樂湖居10座
．鰂魚涌南豐新邨8座
．馬鞍山海栢花園4座
．屯門康德花園2座
．紅磡家維邨家廉樓
．大埔天鑽10座
．荃灣福來邨永樂樓
．鰂魚涌海灣街2號濱海大廈
．香港仔華貴邨華愛樓
．沙田愉翠苑愉能閣
．旺角黑布街9-23號
如市民在今年2月24日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。
新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY