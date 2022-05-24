5月24日新冠疫情重點一覽 (20:30)

本港今日（24日）新增250宗新型冠狀病毒個案，包括18宗學校呈報個案。九龍塘羅福道的St Catherine's國際英文幼稚園暨幼兒園累計6宗個案，涉上、下午校各一班，其中4名學生來自下午校同一班，該兩班要停課至周五（27日）。另外，一名39歲男警探訪蘭桂坊酒店群組其中一名患者後染疫；與酒店群組相關的太古城麥當勞則增3宗個案。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
增250個案 男警探訪蘭桂坊酒店個案後染疫 太古城麥當勞增3個案包括一幼童
St Catherine's國際英文幼稚園6師生感染 上下午班停課至本周五【短片】
容非港人來港後輸入個案約佔一成 每周平均近200宗【附輸入個案來源地點分佈】
●抗疫支援
●疫苗通行證
林鄭月娥稱任內放寬入境措施機會微 疫苗通行證暫未設「日落」指標
●社區情況
●強制檢測
42地點納強檢 包括翠屏（北）邨及嘉湖山莊各兩廈等【附名單】
●圍封強檢
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】