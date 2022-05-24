法律Q&A｜Kkplus擺設事件引法律疑問　律師解答兒童有否刑事民事責任、賠償金額可議否 (17:20)

問：10歲以下兒童有沒有刑事或民事責任？

答：陳柏豪表示，根據《少年犯條例》（香港法例第226章）第3條，10歲以下的兒童毋須負上任何刑事責任。

但兒童依然可以有民事責任。根據1986年法律改革委員會《年青人年齡在民事法中的法律效力》報告，「民事過失法與契約法不同，在民事過失法中，一般來說不可以未成年為辯護理由，兒童與成年人一樣須負責任」。

不過，牽涉兒童疏忽的民事訴訟，絕大部分原告也不會起訴兒童本身，因為沒有實際好處，兒童名下沒有資產，勝訴也不能獲得賠償；而起訴兒童牽涉較繁複的法律程序，因此民事索償起訴兒童往往徒勞無功。

問：事件中家長當場向店舖作出賠償，有關金額是否有可爭議之處？

答：據網上閉路電視片段，涉事兒童把身體挨向公仔擺設。事件中家長在事後接受訪問時稱，當時或在「被誤導」下向店舖作出賠償。

陳柏豪表示，假設兒童甚至家長承認責任，但亦要看店舖本身有否「共分疏忽」（contributory negligence），例如未有妥善固定擺設；假如店方有共分疏忽，要負上部分責任，若事件訴諸法庭，店方則只可獲得法庭判定賠償中的某個百分比，而不能獲所有賠償。

問：賠償額應如何計算？

答：陳柏豪表示，法庭會參考專家證人（例如估價專家）的證據後釐定相關擺設本身的真實價值。

問：假如店方有為擺設作保護措施，例如有包圍住玩具、或有告示說明「眼看手勿動」，能否免責？

答：陳柏豪稱，要視乎具體情況，保護措施要合理才足夠。例如一個大型擺設，並擺放在人流多的場所，那必須妥善固定，以及妥善圍封；若一碰就跌，即使有告知說明「不要動」，那是不足夠。

周日（22日）Kkplus店內1.8米高的模型被一名小童弄跌，家長即場賠償了約3萬元，事件引起熱議。涉事玩具店母公司凱知樂國際今午（24日）致歉，並稱已向涉事家庭全數退款。

文：謝美琳

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