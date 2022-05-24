新冠疫情｜容非港人來港後輸入個案約佔一成　每周平均近200宗【附輸入個案來源地點分佈】 (15:09)

政府自本月起容許非香港居民入境，新冠輸入個案有沒有大幅上升？哪一個國家輸入個案佔最多？明報電子平台組整理數據讓大家參考。

根據政府衛生防護中心網頁顯示，過去4周輸入個案維持在每周約120至230宗，平均每周近200宗；同期本地感染個案從2380宗，逐周減少1643宗。自5月1日起容許非港人入境後，每周輸入個案佔個案總數約一成。

日期／輸入個案／佔個案總數

4月26日-5月2日／122宗／4.88%

5月3日-5月9日／164宗／8.1%

5月10日-5月16日／226宗／11.76%

5月17日-5月23日／203宗／11%

最近4周547宗用核酸檢測到的輸入個案中，新加坡佔最多有84宗；其次是美國、英國及加拿大，分別有82宗、69宗及48宗。本港外傭的兩個主要來源地菲律賓及印尼，過去四周輸入個案分別只有11宗及7宗。衛生防護中心早前在疫情記者會表示，大部分輸入個案都於抵港時在機場檢測到，或在酒店檢疫期間驗出。

資料來源：衛生防護中心網頁

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