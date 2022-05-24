Kkplus天線得得B擺設損毁事件　事主父親：兒子或受驚今沒上學 (12:12)

旺角朗豪坊玩具店的「天線得得B」大型擺設倒下損毁事件再有新發展。繼玩具店Kkplus發聲明後，事主父親鄭先生今早（24日）接受商台《在晴朗的一天出發》訪問親述事件，稱事發兩日到現在，5歲兒子仍然不開心，今日請假沒有上學，又稱兒子曾3次問他「點解個公仔咁恐怖」。鄭先生稱兒子可能受驚，因整個公仔在他身邊「散晒」，暫不會跟他提及事件。他亦說，昨晚（23日）見網上有相片顯示該公仔以前有圍欄圍住，故致電該公司，希望不用他們賠償。Kkplus在facebook的聲明，至近今日中午該聲明已刪除。［法律Q&A｜Kkplus擺設事件引法律疑問 律師解答兒童有否刑事民事責任、賠償金額可議否］
鄭先生稱，周日（22日）傍晚約6時半，與家人正在該玩具店閒逛，其間他走出店外聽電話，聽到身後「砰」一聲，回頭看該公仔跌在地上「爆晒」，他再看看兒子，心想「肯定係我個仔出事」。他稱，店員隨即過來跟太太說「之前已見你個仔踢咗佢一腳」，又稱店員當時沒說是兒子踢跌公仔，「但可能係誤導咗我哋」。
鄭先生說，當時見兒子「僵晒」，便跟店員說可賠款，希望盡快離開。店員稱公仔要5萬多元，其後稱向公司查詢後可「收回成本價」，鄭先生用信用卡付款後隨即離開，又說兒子回家途中不發一言「呆晒」。
昨晚他與太太看到網民上載片段，見兒子「挨一挨落去」公仔就倒下，他認為「咁大件嘢挨一挨就會跌，係咪應該搵嘢圍住佢」，而自己作為家長也有責任，無好好看管兒子。
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