長新冠｜倘肺熱咳嗽　中醫建議飲沙參麥冬湯【短片解說】 (17:00)

益氣養陰及清熱藥材：北沙參、南沙參、麥冬、玉竹

補氣藥材：白朮、淮山

健脾藥材：淮山、白扁豆

洪雙雙續表示，新冠康復者的後遺症大多與身體「餘熱未清」有關，倘若因肺熱而咳嗽，可以飲沙參麥冬湯；倘若是「心火」，會使用炒梔子、酸棗仁、蓮子心。而多做伸展運動、多走路，有助改善氣血循環。

註：各人體質不同，使用藥材前應先向註冊中醫或醫生查詢。

中醫湯水食譜：梨乾南沙參麥冬湯 清肺潤喉紓緩咽乾

中醫食療：羅漢二草茶 清肺化痰

中醫處方紓緩新冠輕症

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