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長新冠｜倘肺熱咳嗽　中醫建議飲沙參麥冬湯【短片解說】 (17:00)

愈來愈多人關注「長新冠」（long Covid，或稱新冠長期綜合後遺症），職業安全健康局近期製作及推出《疫下復工防疫攻略》系列短片，邀請不同專家解說「長新冠」紓緩方法。中大香港中西醫結合醫學研究所專業顧問洪雙雙醫師說明，中醫角度哪些藥材有助新型冠狀病毒患者或康復者紓緩病情、調理身體；倘因肺熱咳嗽，可飲沙參麥冬湯。YouTube短片洪雙雙稱，新冠患者後期通常出現「餘熱未清」情況，即身體有「熱邪」未完全清除，同時間也有氣虛或陰虛徵狀，建議使用益氣養陰、清熱的藥材（如北沙參、南沙參、麥冬、玉竹），加入補氣藥材（如白朮、淮山）、健脾藥材（如淮山、白扁豆)。

益氣養陰及清熱藥材：北沙參、南沙參、麥冬、玉竹

補氣藥材：白朮、淮山

健脾藥材：淮山、白扁豆

洪雙雙續表示，新冠康復者的後遺症大多與身體「餘熱未清」有關，倘若因肺熱而咳嗽，可以飲沙參麥冬湯；倘若是「心火」，會使用炒梔子、酸棗仁、蓮子心。而多做伸展運動、多走路，有助改善氣血循環。

註：各人體質不同，使用藥材前應先向註冊中醫或醫生查詢。

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