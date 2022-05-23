強制檢測｜49地點納強檢　土瓜灣「馬六」餐廳、怡和街麥當勞、灣景中心大快活等【附名單】 (22:18)

政府今（23日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處49個指明地方的人，須接受新型冠狀病毒核酸檢測。
任何人於指明期間曾逗留以下指明地點，須於5月24日或25日檢測：
．粉嶺警察機動部隊總部5樓C座男更衣室（5月16日上午7時至晚上7時或5月17日上午7時至中午12時超過1小時）
．粉嶺警察機動部隊總部1樓H座職員餐廳（5月16日中午12時30分至下午1時30分）
．香港中央圖書館—香港銅鑼灣高士威道66號地下至10樓（5月15日下午1時30分至下午2時30分）
．稻香•茶居—旺角彌敦道610號荷里活商業中心2樓A及B舖（5月19日上午10時30分至11時30分）
．麥當勞—銅鑼灣怡和街46-54號地下至2樓（5月17日下午2時至3時30分）
．大快活—灣仔港灣道28號灣景中心B座地下3號舖（5月17日上午10時30分至11時30分）
．馬六—土瓜灣土瓜灣道307號潮樓地下D舖（5月16日上午11時30分至中午12時30分）
．三興和船廠有限公司—筲箕灣譚公廟道33號地下（5月12日至5月23日）
．柴灣已婚警察宿舍第一座（5月15日至23日超過兩小時）
任何人於5月17日至23日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月24日或25日檢測，指明地點如下：
．將軍澳日出康城領凱11座（左翼及右翼）
．鑽石山鳳德邨紫鳳樓
．尖沙嘴海防道51-52號柏寓
．九龍城德朗邨德琦樓
．大埔大埔中心20座
．荃灣荃灣廣場1座
．粉嶺花都廣場10座
．西營盤山道100號尚嶺
．葵涌怡峰苑豪峰閣
．上水保榮路1號威尼斯花園2座
．馬灣珀麗灣5座
．元朗公園南路9號藝典居2座
．粉嶺雍盛苑雍華閣
．沙田新田圍邨盛圍樓
．天水圍栢慧豪廷7座
．灣仔莊士敦道60號嘉薈軒
．香港仔華貴邨華善樓
．銅鑼灣百德大廈C座
．柴灣杏花邨43座
．筲箕灣東旭苑東景閣
．柴灣環翠邨福翠樓
．香港仔鴻福苑鴻麗閣
．上環皇后大道中328號中源中心B座
．大角嘴頌賢花園3座
．何文田俊民苑文福閣
．長沙灣李鄭屋邨孝廉樓
．土瓜灣美景街86號安和園安隆大廈
．何文田何文田邨適文樓
．長沙灣蘇屋邨茶花樓
．石硤尾白田邨富田樓
．觀塘康寧道149-151號康濤閣A座
．油塘鯉魚門邨鯉隆樓
．上水天平邨天美樓
．東涌逸東(一)邨漁逸樓
．屯門田景邨田裕樓
．荃灣海濱花園海觀閣
．將軍澳健明邨明宇樓
．荃灣環宇海灣5座
．東涌裕東苑賀東閣
．青衣灝景灣11座
如市民在今年2月23日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。
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