強制檢測｜49地點納強檢　土瓜灣「馬六」餐廳、怡和街麥當勞、灣景中心大快活等【附名單】 (22:18)

任何人於指明期間曾逗留以下指明地點，須於5月24日或25日檢測：

．粉嶺警察機動部隊總部5樓C座男更衣室（5月16日上午7時至晚上7時或5月17日上午7時至中午12時超過1小時）

．粉嶺警察機動部隊總部1樓H座職員餐廳（5月16日中午12時30分至下午1時30分）

．香港中央圖書館—香港銅鑼灣高士威道66號地下至10樓（5月15日下午1時30分至下午2時30分）

．稻香•茶居—旺角彌敦道610號荷里活商業中心2樓A及B舖（5月19日上午10時30分至11時30分）

．麥當勞—銅鑼灣怡和街46-54號地下至2樓（5月17日下午2時至3時30分）

．大快活—灣仔港灣道28號灣景中心B座地下3號舖（5月17日上午10時30分至11時30分）

．馬六—土瓜灣土瓜灣道307號潮樓地下D舖（5月16日上午11時30分至中午12時30分）

．三興和船廠有限公司—筲箕灣譚公廟道33號地下（5月12日至5月23日）

．柴灣已婚警察宿舍第一座（5月15日至23日超過兩小時）

任何人於5月17日至23日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月24日或25日檢測，指明地點如下：

．將軍澳日出康城領凱11座（左翼及右翼）

．鑽石山鳳德邨紫鳳樓

．尖沙嘴海防道51-52號柏寓

．九龍城德朗邨德琦樓

．大埔大埔中心20座

．荃灣荃灣廣場1座

．粉嶺花都廣場10座

．西營盤山道100號尚嶺

．葵涌怡峰苑豪峰閣

．上水保榮路1號威尼斯花園2座

．馬灣珀麗灣5座

．元朗公園南路9號藝典居2座

．粉嶺雍盛苑雍華閣

．沙田新田圍邨盛圍樓

．天水圍栢慧豪廷7座

．灣仔莊士敦道60號嘉薈軒

．香港仔華貴邨華善樓

．銅鑼灣百德大廈C座

．柴灣杏花邨43座

．筲箕灣東旭苑東景閣

．柴灣環翠邨福翠樓

．香港仔鴻福苑鴻麗閣

．上環皇后大道中328號中源中心B座

．大角嘴頌賢花園3座

．何文田俊民苑文福閣

．長沙灣李鄭屋邨孝廉樓

．土瓜灣美景街86號安和園安隆大廈

．何文田何文田邨適文樓

．長沙灣蘇屋邨茶花樓

．石硤尾白田邨富田樓

．觀塘康寧道149-151號康濤閣A座

．油塘鯉魚門邨鯉隆樓

．上水天平邨天美樓

．東涌逸東(一)邨漁逸樓

．屯門田景邨田裕樓

．荃灣海濱花園海觀閣

．將軍澳健明邨明宇樓

．荃灣環宇海灣5座

．東涌裕東苑賀東閣

．青衣灝景灣11座

如市民在今年2月23日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY