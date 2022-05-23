5月23日新冠疫情重點一覽 (20:27)

本港今日（23日）新增190宗新型冠狀病毒個案，過去兩日沒有新冠患者在公立醫院離世。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，多21宗學校呈報的新冠病毒陽性個案，當中有3間位於九龍區的小學7日內累計兩宗或以上個案，其中一間學校累計3宗陽性個案，包括一名教師及兩名不同班級的學生。太古城麥當勞群組再增兩宗陽性個案，其中一名患者為一名76歲女子，其家人較早前亦染疫。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
●強檢地點／污水陽性地點
強制檢測｜49地點納強檢 土瓜灣「馬六」餐廳、怡和街麥當勞、灣景中心大快活等【附名單】
強制檢測｜48地點納強檢 中環美國會所、九龍灣麗晶花園4大廈等【附名單】
污水陽性｜港島多廈包括海怡半島、灣仔勵德邨、杏花邨等污水陽性
●圍封檢測
●長新冠
如何紓緩「長新冠」徵狀？營養師提醒注意攝取四類營養【短片解說】
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】