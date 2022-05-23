強制檢測｜48地點納強檢　中環美國會所、九龍灣麗晶花園4大廈等【附名單】 (08:45)

任何人於指明期間曾逗留以下指明地點，須於5月23日或24日檢測：

．中環交易廣場二期49樓美國會所（5月20日下午6時至7時30分）

．薄扶林貝沙灣道48號貝沙灣灣畔會所CP3層健身室（5月19日下午7時至8時）

．薄扶林貝沙灣南岸6座（5月18日至5月22日期間逗留逾兩小時）

．中環交易廣場二期26樓2606-2607室Torq Capital Management（5月18日至5月20日期間逗留逾1小時）

任何人於5月16日至22日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月23日或24日檢測，指明地點如下：

．荃灣沙咀道333-335號德仁樓二期

．粉嶺榮福中心3座

．將軍澳景林邨景桃樓

．深水埗麗安邨麗正樓

．沙田㘭背灣街23號旭禾苑

．秀茂坪秀茂坪邨秀樂樓

．葵涌葵聯邨聯喜樓

．觀塘安達邨謙達樓

．長沙灣麗翠苑麗楊閣

．馬鞍山雅景臺3座

．九龍城嘉林邊道30號林邊大廈

．青衣長亨邨亨怡樓

．東涌藍天海岸5座

．筲箕灣東威大廈1座

．牛頭角彩德邨彩信樓

．東涌逸東邨康逸樓

．屯門恒福花園7座

．馬鞍山翠擁華庭6座

．半山區嘉兆臺1座

．荃灣荃景花園10座

．紅磡黃埔花園金柏苑3座

．馬鞍山迎海．星灣18座

．旺角海富苑海欣閣

．大埔大元邨泰德樓

．鰂魚涌太古城智星閣

．筲箕灣東濤苑映濤閣

．西營盤均益大廈2期C座

．西灣河欣景花園4座

．筲箕灣東熹苑華熹閣

．柴灣新翠花園3座

．堅尼地城嘉輝花園A座

．北角和富中心9座

．鰂魚涌太古城興安閣

．半山區殷樺花園2期

．牛池灣彩虹邨金華樓

．旺角富榮花園10座

．牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺4座

．大角嘴浪澄灣1座

．葵涌葵盛東邨盛國樓

．沙田愉田苑愉悅閣

．九龍灣麗晶花園14座

．九龍灣麗晶花園16座

．九龍灣麗晶花園18座

．九龍灣麗晶花園19座

如市民在今年2月22日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY