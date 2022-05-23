如何紓緩「長新冠」徵狀？營養師提醒注意攝取四類營養【短片解說】 (11:26)

「長新冠」部分病徵與身體發炎反應相關，而奧米加3脂肪酸的抗發炎反應，有助減低相關徵狀。一般建議每星期食3-4次魚類食品，每次約3両或4安士。除了魚之外，亞麻籽或奇亞籽均含有奧米加-3脂肪酸。

2. 維他命D

數據顯示，維他命D與上呼吸道感染及免疫系統抵抗力相關，而本港不少人維他命D偏低，可透過進食脂肪較高的魚類，或當晴天及情況許可下每日做最少20分鐘戶外活動，有助獲取維他命D。

3. 蛋白質

人體免疫系統與蛋白質相關，部分「長新冠」病人亦會出現肌肉流失情況，宜攝取適量蛋白質。

4. 對腸道益生菌有益的食物

全穀類、麥皮、紅米、糙米、全麥麵包、蔬果、果仁、魚類

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