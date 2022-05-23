如何紓緩「長新冠」徵狀？營養師提醒注意攝取四類營養【短片解說】 (11:26)

愈來愈多人關注「長新冠」（long Covid，或稱新冠長期綜合後遺症），職業安全健康局近期製作及推出《疫下復工防疫攻略》系列短片，邀請不同專家解說「長新冠」紓緩方法。香港中文大學醫院高級營養師張智良說明，如何透過食物營養減輕「長新冠」徵狀。YouTube短片1. 奧米加-3脂肪酸（Omega-3）
「長新冠」部分病徵與身體發炎反應相關，而奧米加3脂肪酸的抗發炎反應，有助減低相關徵狀。一般建議每星期食3-4次魚類食品，每次約3両或4安士。除了魚之外，亞麻籽或奇亞籽均含有奧米加-3脂肪酸。
2. 維他命D
數據顯示，維他命D與上呼吸道感染及免疫系統抵抗力相關，而本港不少人維他命D偏低，可透過進食脂肪較高的魚類，或當晴天及情況許可下每日做最少20分鐘戶外活動，有助獲取維他命D。
3. 蛋白質
人體免疫系統與蛋白質相關，部分「長新冠」病人亦會出現肌肉流失情況，宜攝取適量蛋白質。
4. 對腸道益生菌有益的食物
全穀類、麥皮、紅米、糙米、全麥麵包、蔬果、果仁、魚類
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