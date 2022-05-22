5月22日新冠疫情重點一覽 (20:09)

本港今日（22日）新增237宗新型冠狀病毒個案，過去一日沒有新冠患者在公立醫院離世。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，涉及蘭桂坊酒店群組患者曾光顧太古城麥當勞，同時段有同一家庭3人光顧，他們其後染疫。另外，「安心出行」電話熱線2626 3066於周一（23日）起投入服務，處理市民有關安裝或使用安心出行流動應用程式的查詢。 【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
增237個案 蘭桂坊酒店群組患者曾到太古城麥當勞 同時段光顧3人染疫【短片】
46歲男新加坡抵港第12日染疫 中環交易廣場上班 居貝沙灣曾到灣畔會所健身【短片】
●安心出行
●社區情況
醫管局：油麻地、將軍澳等診所周二起恢復普通科門診服務【附名單】
屯門良景邨、將軍澳蔚藍灣畔、東涌迎東邨等污水陽性 政府派快速測試包
●強制檢測
44地點納強檢 九龍灣麗晶花園多4廈、將軍澳蔚藍灣畔3廈、樂富邨2廈等【附名單】
●圍封強檢
鴨脷洲海怡半島第23A座美家閣922人完成檢測 沒發現陽性個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】