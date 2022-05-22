強制檢測｜44地點納強檢　九龍灣麗晶花園多4廈、將軍澳蔚藍灣畔2廈、樂富邨2廈等【附名單】 (11:10)

任何人於5月15日至21日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月22日或23日檢測，指明地點如下：

．荃灣梨木樹邨楓樹樓

．屯門建生邨樂生樓

．將軍澳健明邨健曦樓

．沙田穗禾苑詠興閣

．石硤尾白田邨詠田樓

．將軍澳景明苑旭景閣

．葵涌安蔭邨康蔭樓

．將軍澳景林邨景榆樓

．馬鞍山富安花園13座

．大埔明雅苑明凱閣

．上水翠麗花園4座

．北角英皇道117號嘉信大廈A座

．薄扶林華富(二)邨華生樓

．柴灣小西灣邨瑞喜樓

．長沙灣李鄭屋邨信義樓

．牛頭角彩德邨彩賢樓

．黃大仙黃大仙下邨龍昌樓

．觀塘和樂邨居安樓

．牛頭角彩福邨彩善樓

．天水圍天逸邨逸灣樓

．天水圍天恒邨恒欣樓

．屯門兆禧苑安禧閣

．上水太平邨平治樓

．將軍澳蔚藍灣畔5座

．將軍澳維景灣畔6座

．將軍澳蔚藍灣畔1座

．沙田沙田廣場A座金星閣

．筲箕灣耀東邨耀興樓

．柴灣興華(二)邨裕興樓

．筲箕灣筲箕灣中心3座

．北角七姊妺道116-122號兆華大廈

．鰂魚涌康山花園9座

．油塘油麗邨雍麗樓

．黃大仙樂富邨樂翠樓

．黃大仙樂富邨樂泰樓

．慈雲山慈樂邨樂信樓

．慈雲山慈樂邨樂誠樓

．牛頭角樂華南邨安華樓

．油塘油塘邨榮塘樓

．藍田平田邨平信樓

．九龍灣麗晶花園2座

．九龍灣麗晶花園8座

．九龍灣麗晶花園12座

．九龍灣麗晶花園3座

如市民在今年2月21日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY