植物奶不含膽固醇卡路里低　蛋白質、鈣不及牛奶　食安中心：孕婦兒童食物過敏者慎飲 (15:18)

牛奶含豐富蛋白質和鈣質，至於植物奶，食物安全中心在facebook指出有些會添加糖及油脂以豐富產品味道和口感，也有些會添加維他命B12及鈣質等補充營養。食安中心提醒，植物奶可含不存在於牛奶的致敏原，例如是大豆、堅果等，食物過敏患者應細閱產品成分；孕婦、兒童由於需攝取蛋白質和鈣質，若考慮以植物奶取代牛奶，建議先徵詢專業意見。

據消委會資料，植物奶不含膽固醇、卡路里低，除椰子奶外，豆奶、燕麥奶、杏仁奶和米奶的飽和脂肪都比牛奶低，惟其蛋白質、鈣和維他命B12含量不及牛奶。

食安中心表示，植物奶由原材料例如豆類、穀類、堅果或種子等，先後經乾法或濕法加工，再作「均質」處理增加產品穩定性，最後是熱處理（例如巴士德消毒）。

●豆奶蛋白質與牛奶相近

消委會稱，豆奶蛋白質和營養含量與牛奶相近，惟大部分鈣質留在製造豆奶過程時被隔掉的豆渣內，所以鈣質含量一般不高。除非豆奶有增強營養（fortified），即在食品加入某些人體所需的微量營養素。

●燕麥奶含水溶纖維降壞膽固醇

燕麥含有水溶性纖維β-聚葡萄糖（Beta-glucan），有助降低血液中壞膽固醇，維持心血管健康。與椰子奶、米奶和杏仁奶相比，燕麥奶的蛋白質含量較高，但仍然比牛奶和豆奶低。燕麥奶的碳水化合物含量也較其他植物奶高。消委會提醒，在種植及處理燕麥過程中，燕麥或會與含麩質的穀物交叉污染，所以燕麥奶不適合對麩質過敏的人食用。

●椰奶無助減肥

椰奶通常採用椰肉製造，並以水稀釋，蛋白質含量偏低。消委會表示，雖然有研究指出椰子含一種加快新陳代謝的油脂（中鏈甘油三酯），有助控制體重，不過該種油脂只佔椰子脂肪一小部分（約13%），過量食用椰子製品反而會攝取更多飽和脂肪，有可能增加血液中壞膽固醇，增加患心血管疾病風險。

●杏仁奶未證有益心臟

杏仁本身含有助降低血液中壞膽固醇的不飽和脂肪，但消委會指出，暫未有足夠研究證明飲杏仁奶對心臟有同樣益處。杏仁含豐富蛋白質，惟製奶過程中，大部分杏仁渣被隔走，影響了杏仁奶的蛋白質含量，加上使用大量水稀釋，杏仁奶的卡路里和其他營養素含量均比牛奶低。

（食物安全中心facebook/消委會）