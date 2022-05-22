濕地公園4翠鳥：普通翠鳥、斑魚狗、白胸翡翠、藍翡翠【附部分翠鳥叫聲+影片連結】 (11:48)

翠鳥擁有鮮艷奪目的羽色，不少人喜歡拍下牠們的身影。香港濕地公園facebook介紹濕地公園記錄過的4種翠鳥，包括普通翠鳥、斑魚狗、白胸翡翠和藍翡翠，並以照片幫助大家辨認4種翠鳥的特徵。
濕地公園4翠鳥
1. 普通翠鳥——為小型翠鳥，身體主要為藍色和橙褐色，鮮艷奪目。普通翠鳥捕食時經常佇立於貼近水面的地方，或在空中盤旋，找到獵物後會俯衝入水中捕捉。【普通翠鳥影片】
2. 斑魚狗——為中型翠鳥，身體有黑白色的雜紋，十分容易辨認。斑魚狗經常佇立於貼近水面的地方，或於低空飛翔，當找到獵物會俯衝進水中捕捉。【斑魚狗叫聲】
3. 白胸翡翠——為中型翠鳥，擁有鮮艷奪目的顏色，在濕地中十分突出。白胸翡翠主要捕食蟹、昆蟲和蜥蜴，覓食時喜歡佇立於顯眼的地方如突出的樹枝。【白胸翡翠叫聲】
4. 藍翡翠——為中型翠鳥，頭部黑色，上體至尾部的羽色呈紫藍色，加上像紅色辣椒的粗長啄部，外形亮麗奪目。藍翡翠是濕地公園的稀客，曾在泥灘附近出沒，以魚類為食物。
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