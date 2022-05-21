5月21日新冠疫情重點一覽 (19:22)

本港今日（21日）新增228宗新型冠狀病毒個案，過去一日沒有新冠患者在公立醫院離世。衛生防護中心昨午（20日）收到南區一間男女校中學呈報兩宗陽性個案，兩名男患者是中一同班學生；同班另一男學生5月17日呈報陽性，同班累計3人染疫。另外，6月13日起食物及衛生局、衛生署及醫管局轄下專科門診等指定醫療處所，將實施「疫苗通行證」。使用服務的人若未接種疫苗，可用48小時內陰性核酸檢測結果代替。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
增228個案 包括103核酸、125快測 「宏思」群組增4宗
●疫苗通行證
醫管局專科門診、地區康健中心等6月13日起實施疫苗通行證 急症、普通科門診不受影響
●疫苗接種
18至59歲未染疫者今起可領即日籌打第四針 下周四起可網上預約
●社區情況
●強制檢測
56地點納強檢 港島東11食肆包括麥當勞、大家樂 麗晶花園多5座上榜【附名單】
●圍封強檢
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】