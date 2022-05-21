猴痘歐美澳爆發　一文了解猴痘傳播及病徵　港未曾出現猴痘個案 (13:26)

猴痘歐美澳12國爆發 歐累計逾百宗 世衛：傳播風險小於新冠料不會大流行

猴痘是什麼？

猴痘是一種由猴痘病毒引起的人畜共患病。該病毒於1958年從研究用的猴子身上首次被發現，故命名「猴痘」。人類感染猴痘最早是1970年在剛果民主共和國（原扎伊爾），自此猴痘主要在中非和西非爆發。

病徵

猴痘潛伏期介乎5至21天，通常為6至13天。猴痘徵狀與天花相似，但病情較輕微。感染後數天，患者會有發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大。發燒後約1至3天，口腔出現潰瘍，身體其他部位會出現皮疹。皮疹通常於10天至兩星期內從斑丘疹發展到水疱、膿疱，然後結痂。

猴痘病徵持續14至21天，患者通常會自行痊癒，嬰兒、兒童及免疫系統失調的人有嚴重病徵或死亡風險較高。根據世衛資料，最近的猴痘爆發中，患者死亡率介乎3%至6%。

傳播途徑

當人與受感染的人、動物或受污染的物件接觸，便可能受感染。人類若被某些靈長類動物、齧齒動物和松鼠等咬傷或抓傷，或直接接觸其體液，可能會受感染。長期面對面接觸引致的飛沫傳播或直接體液接觸，亦可能人傳人。

治理方法

世衛指出，有證據顯示天花疫苗對預防猴痘有效，一種名為「Jynneos」的疫苗2019年獲美國食物及藥物管理局（FDA）認可用於預防猴痘。抗病毒藥Tecovirimat今年1月亦獲批准用於治療猴痘。

本港目前沒有已註冊針對猴痘的疫苗或抗病毒治療方法。梁子超稱，以往種牛痘是預防天花，不過1980年之後全球再沒有天花，因此香港亦停止接種牛痘。

（世衛網頁/衛生防護中心網頁）