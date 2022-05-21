強制檢測｜56地點納強檢　港島東11食肆包括麥當勞、大家樂　麗晶花園多5座上榜【附名單】 (09:11)

任何人於指明期間曾逗留以下指明地點，須於5月21日或22日檢測：

．麥當勞—筲箕灣東大街159號東輝大廈地下至2樓（5月12日上午6時至7時或5月13日上午6時至7時）

．麥當勞—筲箕灣愛東邨愛東商場地下11號舖（5月11日上午6時至7時）

．麥當勞—鰂魚涌太古城中心5樓505舖（5月13日上午10時30分至11時30分）

．大家樂—筲箕灣南安街1-7號嘉裕大廈1樓及地下B舖（5月11日上午7時30分至中午12時或5月15日上午6時30分至8時30分）

．大家樂—北角英皇道416-438號新都城大廈地下（5月11日下午4時至4時30分）

．新鴻峰餐廳—筲箕灣金華街7號地舖（5月10日上午6時30分至7時30分或5月14上午6時30分至8時30分）

．莉苑美食—鰂魚涌英皇道997號惠利大廈地下H舖（5月10日下午3時30分至4時30分）

．成記雲吞麵—筲箕灣金華街5號地下成記雲吞麵（5月12日上午9時30分至10時30分）

．MOViE MOViE Cityplaza—鰂魚涌太古城中心5樓3院（5月13日 上午11時30分至下午3時）

．新釗記冰室—筲箕灣金華街12-18號金威樓地下（5月12日上午10時30至11時30分）

．筲箕灣海事分處—筲箕灣譚公廟道10號（5月10日上午10時至11時）

任何人於5月14日至20日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月21日或22日檢測，指明地點如下：

．鰂魚涌康柏徑10號康景花園C座

．將軍澳南豐廣場6座

．何文田愛民邨信民樓

．屯門兆康苑兆暉閣

．粉嶺嘉盛苑嘉揚閣

．沙田愉翠苑愉居閣

．大埔太和邨居和樓

．荃灣海濱花園海雲閣

．葵涌荔景邨風景樓

．大埔中心11座

．屯門兆畦苑兆強閣

．屯門大興花園2期2座

．青衣長康邨康美樓

．粉嶺花都廣場5座

．元朗溱柏5座

．荃灣麗城花園3期7座

．荃灣翠濤閣3座

．元朗紅棉圍6號興隆樓

．天水圍天盛苑盛賢閣

．屯門悅湖山莊13座

．觀塘通明街15號觀塘戲院大廈B座

．長沙灣碧海藍天5座

．新蒲崗崇齡街19-21號百樂大樓

．西營盤第三街163號廣豐臺1座

．長沙灣昇悅居8座

．香港仔漁暉苑天暉閣

．天水圍天頌苑頌畫閣

．屯門富泰邨美泰樓

．屯門龍門居13座

．將軍澳日出康城領都3座

．將軍澳日出康城MALIBU 2A及2B座

．土瓜灣欣榮花園1座

．土瓜灣嘉景花園C座

．大角嘴帝柏海灣3座

．九龍灣德福花園P1座

．銅鑼灣伊利莎伯大廈A座

．西營盤均益大廈2期B座

．鴨脷洲海怡半島御雅居

．北角新都城大廈B座

．柴灣康翠臺6座

．九龍灣麗晶花園1座

．九龍灣麗晶花園13座

．九龍灣麗晶花園15座

．九龍灣麗晶花園17座

．九龍灣麗晶花園20座

如市民在今年2月20日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY