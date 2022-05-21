小滿．二十四節氣｜小滿人體聚濕氣易致皮膚痕癢　中醫提醒少喝凍飲、少吃辛辣煎炸物 (08:34)

常吃火鍋辛辣煎炸物易有濕熱體質

徐澤昌稱，經常進食辛辣刺激及煎炸食物、過多肉類、凍飲、酒類，以及吸煙的人較易出現濕熱體質，火鍋及咖喱等食物亦容易令人體濕熱。濕熱特徵包括易生痤瘡粉刺和濕疹，常口苦咽乾、身重困倦、面部油膩、口臭、小便色黃異味重、大便黏滯不暢或燥結，男士易陰囊潮濕，女士易帶下增多，亦會急躁易怒。

洗手後搽潤手霜助改善痕癢乾燥

疫情期間經常要使用搓手液或洗手，徐澤昌提醒，洗手或搓手後宜適量使用潤手霜，幫助改善雙手痕癢、乾燥問題。從中醫角度來看，部分人雙手痕癢乾燥的情況或與體質有關，例如濕熱體質的人會較易出現濕疹，陰虛及血瘀體質的人則較易有皮膚乾燥問題，因此宜透過改善體質解決問題。

文：何芍盈

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