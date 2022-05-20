M+巨型幕牆首映《光之凝》　手語展示佛教《心經》　西九對岸都睇到【短片】 (20:54)

西九M+巨型幕牆上今晚（20日）首映香港藝術家鮑藹倫全新流動影像《光之凝》，作品長約13分鐘，是M+博物館與巴塞爾藝術展共同委約創作，結合真人表演和科幻片段，以手語表達為人熟悉的大乘佛教經典《般若波羅蜜多心經》，引人沉思「色即是空，空即是色」的深義，並以電腦動畫呈現火、水、光等自然元素。《光之凝》即日起至6月19日每晚7時至9時在M+幕牆上循環放映。市民可在M+博物館外欣賞，亦可到西九海濱對岸的中環海旁欣賞。
鮑藹倫在香港土生土長，其作品自1980年代起於本地及國際多個藝術展中展出。鮑藹倫擅長探索視覺藝術語言和新科技的融合，她認為M+幕牆活像一座燈塔，期望《光之凝》為香港觀眾帶來指引和希望。
文：張可兒 短片：林梓晴
註：現場放映錄像作品沒有聲音，短片配樂為後製加上。
M+幕牆流動影像作品《光之凝》
日期：5月20日至6月19日
放映時間：每晚7時至9時
放映地點：M+幕牆
M+網站直播：mplus.org.hk
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