M+巨型幕牆首映《光之凝》　手語展示佛教《心經》　西九對岸都睇到【短片】 (20:54)

西九M+巨型幕牆上今晚（20日）首映香港藝術家鮑藹倫全新流動影像《光之凝》，作品長約13分鐘，是M+博物館與巴塞爾藝術展共同委約創作，結合真人表演和科幻片段，以手語表達為人熟悉的大乘佛教經典《般若波羅蜜多心經》，引人沉思「色即是空，空即是色」的深義，並以電腦動畫呈現火、水、光等自然元素。《光之凝》即日起至6月19日每晚7時至9時在M+幕牆上循環放映。市民可在M+博物館外欣賞，亦可到西九海濱對岸的中環海旁欣賞。