5月20日新冠疫情重點一覽 (20:07)

本港今日（20日）新增243宗新型冠狀病毒個案，多4名新冠患者在公立醫院離世。衛生防護中心懷疑中環九如坊蘭桂坊酒店播疫，曾於該酒店檢疫的患者帶Omicron BA.2.12.1變種病毒株。另外，衛生防護中心轄下聯合科學委員會建議，18至59歲未染疫者若有較高暴露風險或個人需要，可接種第四劑新冠疫苗。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
九如坊蘭桂坊酒店疑爆疫 兩組住客帶BA.2.12.1變種 美抵港夫婦完成檢疫後檢測陽性
九如坊蘭桂坊酒店疑傳播「BA.2.12.1」 袁國勇視察後料病毒經喉管傳至下層播疫
●疫苗接種
科學委員會暫擬共識建議 倡較高暴露風險兼18至59歲未染疫者可接種第四劑疫苗
●圍封強檢
九龍灣麗晶花園第五座及第六座1270人完成檢測 揭兩宗新冠陽性
大圍美松苑富松閣940人完成檢測 揭兩宗新冠陽性、兩宗不確定個案
【實用連結】
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大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】