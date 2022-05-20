外國品牌紛撤出俄羅斯　本土品牌張冠李戴搶市場　Coca Cola變Cool Cola　IKEA變IDEA (17:30)

美國可口可樂公司3月宣布停止俄羅斯業務後，俄國飲品商Ochakovo周三（18日）推出與可口可樂（Coca Cola）、雪碧（Sprite）及芬達（Fanta）相似度極高的新款汽水，分別命名為「Cool Cola」、「Street」及「Fancy」，且標榜味道相近。其中Cool Cola的瓶子外觀更與美國百事可樂十分相似，被形容是「集兩家之大成」。

而麥當勞今年3月宣布在俄羅斯停運後，俄國本土連鎖快餐店Uncle Vanya隨即搶註新商標，新商標紅底黃字，中間是一個大「B」字，如同將M字打橫並加上一劃，一看便令人聯想到麥當勞的金色拱門商標。

麥當勞日前確認出售在俄羅斯的業務，全面退出俄國市場。麥當勞在當地的特許經營伙伴之一戈佛（Alexander Govor），已宣布接手麥當勞的業務，將以全新品牌重新面世。

另外，瑞典家具商IKEA停止在俄業務後，聖彼得堡的室內設計公司Luxorta-Service隨即搶註商標「IDEA」，品牌標誌極似IKEA。

（莫斯科時報／英國廣播公司／鳳鳯網）