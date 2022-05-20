中環大會堂及回教清真禮拜總堂、旺角雷生春列法定古蹟【多圖】 (12:56)

香港大會堂

位於愛丁堡廣場，1962年揭幕，今年適逢60周年，是本港首個向所有市民開放的多用途文娛中心，舉行過多項重要典禮，包括5名港督的就職典禮和法律年度開啟典禮。大會堂亦是罕有及重要的現代主義建築，引領當時香港的建築潮流，成為標誌性建築；大會堂由低座、紀念花園及高座組成，低座設音樂廳、劇院及展覽廳，高座有婚姻登記處、公共圖書館及演奏廳等。紀念花園和位於中央的十二邊形紀念龕，是紀念二戰為保衛香港而犧牲的軍人和平民。

回教清真禮拜總堂

位於中環些利街，是香港歷史最悠久的清真寺，建於1915年至1916年間，取代原址的舊清真寺。回教清真禮拜總堂具有伊斯蘭清真寺建築特色，例如宣禮塔蓋有圓拱頂，配以尖飾。總堂見證本港穆斯林社群發展，現時亦是香港穆斯林社群重要的禮拜和聚會場所。

雷生春

建於1931年的4層高唐樓，當年由九巴創辦人之一雷亮擁有。雷氏家族在地舖經營藥店，居於樓上。雷亮1944年辭世後幾年，藥店結業。2003年雷氏家族將建築物贈予政府作保育。雷生春由建築師W H Bourne設計，屬混入裝飾藝術元素的新古典主義風格。在活化歷史建築伙伴計劃下，浸會大學2012年將雷生春活化為中醫藥保健中心，原有建築面貌及花崗石柱、水磨石外牆、地磚和樓梯等獲保留。

三項古蹟的詳細資料可瀏覽古物古蹟辦事處網頁。