強制檢測｜42地點納強檢　上環338 Apartment譚仔三哥、麗晶花園5廈等【附名單】 (21:57)

任何人於指明期間曾逗留以下指明地點，須於5月20日或21日檢測：

．上環皇后大道中338號338 Apartment地下譚仔三哥（5月13日下午4時30分至6時）

．上環德輔道中322號西區電訊大廈13樓宏思國際有限公司（5月11日至5月15日期間逗留逾兩小時）

任何人於5月13日至19日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月20日或21日檢測，指明地點如下：

．將軍澳新寶城3座

．沙田禾輋邨順和樓

．元朗屏欣苑屏彥閣

．粉嶺碧湖花園6座

．將軍澳慧安園1座

．東涌逸東一邨雍逸樓

．筲箕灣耀東邨耀富樓

．沙田康林苑山林閣

．掃管笏愛琴海岸3座

．掃管笏愛琴海岸6座

．屯門山景邨景安樓

．將軍澳翠林邨欣林樓

．屯門兆麟苑輝麟閣

．沙田駿洋邨駿時樓

．九龍城德朗邨德珮樓

．紅磡海逸豪園20座

．油麻地文苑街2-8號及文蔚街1-7號文苑樓前座

．牛池灣彩雲二邨豐澤樓

．上環和風街1號盈峰一號

．筲箕灣筲箕灣東大街51號東灣閣

．上水彩園邨彩湖樓

．柴灣興民邨民富樓

．粉嶺欣盛苑欣麗閣

．東涌映灣園悅濤軒11座

．將軍澳富康花園2座

．東涌逸東二邨德逸樓

．元朗朗屏邨鏡屏樓

．屯門澤豐花園澤民樓

．長沙灣蘇屋邨彩雀樓

．鰂魚涌太古城春櫻閣

．尖沙嘴漾日居5座

．深水埗匯璽II第3座（3A及3B）

．灣仔堅彌地街8號慧賢軒

．土瓜灣欣榮花園2座

．跑馬地樂活道20號樂景園

．九龍灣麗晶花園4座

．九龍灣麗晶花園7座

．九龍灣麗晶花園9座

．九龍灣麗晶花園10座

．九龍灣麗晶花園11座

如市民在今年2月19日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY