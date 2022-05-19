強制檢測｜42地點納強檢　上環338 Apartment譚仔三哥、麗晶花園5廈等【附名單】 (21:57)

政府今晚（19日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處42個指明地方的人，須接受新型冠狀病毒核酸檢測。
任何人於指明期間曾逗留以下指明地點，須於5月20日或21日檢測：
．上環皇后大道中338號338 Apartment地下譚仔三哥（5月13日下午4時30分至6時）
．上環德輔道中322號西區電訊大廈13樓宏思國際有限公司（5月11日至5月15日期間逗留逾兩小時）
任何人於5月13日至19日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月20日或21日檢測，指明地點如下：
．將軍澳新寶城3座
．沙田禾輋邨順和樓
．元朗屏欣苑屏彥閣
．粉嶺碧湖花園6座
．將軍澳慧安園1座
．東涌逸東一邨雍逸樓
．筲箕灣耀東邨耀富樓
．沙田康林苑山林閣
．掃管笏愛琴海岸3座
．掃管笏愛琴海岸6座
．屯門山景邨景安樓
．將軍澳翠林邨欣林樓
．屯門兆麟苑輝麟閣
．沙田駿洋邨駿時樓
．九龍城德朗邨德珮樓
．紅磡海逸豪園20座
．油麻地文苑街2-8號及文蔚街1-7號文苑樓前座
．牛池灣彩雲二邨豐澤樓
．上環和風街1號盈峰一號
．筲箕灣筲箕灣東大街51號東灣閣
．上水彩園邨彩湖樓
．柴灣興民邨民富樓
．粉嶺欣盛苑欣麗閣
．東涌映灣園悅濤軒11座
．將軍澳富康花園2座
．東涌逸東二邨德逸樓
．元朗朗屏邨鏡屏樓
．屯門澤豐花園澤民樓
．長沙灣蘇屋邨彩雀樓
．鰂魚涌太古城春櫻閣
．尖沙嘴漾日居5座
．深水埗匯璽II第3座（3A及3B）
．灣仔堅彌地街8號慧賢軒
．土瓜灣欣榮花園2座
．跑馬地樂活道20號樂景園
．九龍灣麗晶花園4座
．九龍灣麗晶花園7座
．九龍灣麗晶花園9座
．九龍灣麗晶花園10座
．九龍灣麗晶花園11座
如市民在今年2月19日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。
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