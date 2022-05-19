5月19日新冠疫情重點一覽 (21:33)

本港今日（19日）新增291宗新型冠狀病毒個案，多一名新冠患者在公立醫院離世。衛生防護中心公布新增一個食肆群組，上環皇后大道東「338 Apartment」的譚仔三哥米線有5名食客染疫，其中4人均在西區電訊大廈13樓的「宏思」一同上課。另外，教育局更新《學校健康指引》，未接種新冠疫苗的學生亦可參加畢業禮。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
●放寬防疫措施
短片：市民打完第四針即到K房 DSE生開心唱日韓歌MIRROR COLLAR
●疫苗通行證
●社區情況
葵青石蔭邨、九龍城海名軒及海逸豪園等污水陽性 政府派快速測試包
●強制檢測
42地點納強檢 上環338 Apartment譚仔三哥、麗晶花園5廈等【附名單】
●圍封強檢
觀塘安泰邨景泰樓2210人完成檢測 揭兩新冠陽性、兩不確定個案
粉嶺嘉盛苑嘉耀閣1415人完成檢測 揭3新冠陽性、7不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】