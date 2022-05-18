強制檢測｜40地點納強檢　兩紀律部隊宿舍、城大學生宿舍滙豐業昕堂上榜【附名單】 (22:05)

政府今晚（18日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處40個指明地方的人，須接受新型冠狀病毒核酸檢測。
任何人於5月12日至18日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月19日或20日檢測，指明地點如下：
．粉嶺綠悠軒3座
．柴灣藍灣半島3座
．觀塘順利紀律部隊宿舍4座
．觀塘通明街7號光明大樓
．粉嶺嘉福邨福樂樓
．九龍塘歌和老街22號香港城市大學學生宿舍滙豐業昕堂
．鰂魚涌海光苑I座
．荃灣大屋街18號金豐閣
．荃灣麗城花園2期2座
．屯門富泰邨秀泰樓
．沙田沙角邨雲雀樓
．牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍2座
．天水圍天耀二邨耀泰樓
．馬鞍山迎海1期5座
．將軍澳廣明苑廣隆閣
．石硤尾南山邨南偉樓
．長沙灣元州邨元逸樓
．牛頭角得寶花園E座
．牛頭角得寶花園F座
．牛頭角淘大花園P座
．黃大仙黃大仙下邨龍光樓
．紅磡黃埔新邨佳榮樓
．石硤尾石硤尾邨美柏樓
．荔枝角美孚新邨第八期百老匯街102-104號
．黃大仙竹園南邨榮園樓
．深水埗富昌邨富誠樓
．土瓜灣傲雲峰7座
．九龍城煥然壹居H2座
．秀茂坪秀茂坪邨秀逸樓
．觀塘祥和苑和健閣
．牛池灣彩雲（一）邨白虹樓
．柴灣富景花園10座
．鰂魚涌太古城廬山閣
．香港仔田灣邨田康樓
．鴨脷洲利東邨東昇樓
．上水彩蒲苑彩晶閣
．天水圍天盛苑盛昭閣
．屯門富健花園5座
．屯門富健花園7座
．大圍雲疊花園1座
如市民在今年2月18日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。
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