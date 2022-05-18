強制檢測｜40地點納強檢　兩紀律部隊宿舍、城大學生宿舍滙豐業昕堂上榜【附名單】 (22:05)

任何人於5月12日至18日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月19日或20日檢測，指明地點如下：

．粉嶺綠悠軒3座

．柴灣藍灣半島3座

．觀塘順利紀律部隊宿舍4座

．觀塘通明街7號光明大樓

．粉嶺嘉福邨福樂樓

．九龍塘歌和老街22號香港城市大學學生宿舍滙豐業昕堂

．鰂魚涌海光苑I座

．荃灣大屋街18號金豐閣

．荃灣麗城花園2期2座

．屯門富泰邨秀泰樓

．沙田沙角邨雲雀樓

．牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍2座

．天水圍天耀二邨耀泰樓

．馬鞍山迎海1期5座

．將軍澳廣明苑廣隆閣

．石硤尾南山邨南偉樓

．長沙灣元州邨元逸樓

．牛頭角得寶花園E座

．牛頭角得寶花園F座

．牛頭角淘大花園P座

．黃大仙黃大仙下邨龍光樓

．紅磡黃埔新邨佳榮樓

．石硤尾石硤尾邨美柏樓

．荔枝角美孚新邨第八期百老匯街102-104號

．黃大仙竹園南邨榮園樓

．深水埗富昌邨富誠樓

．土瓜灣傲雲峰7座

．九龍城煥然壹居H2座

．秀茂坪秀茂坪邨秀逸樓

．觀塘祥和苑和健閣

．牛池灣彩雲（一）邨白虹樓

．柴灣富景花園10座

．鰂魚涌太古城廬山閣

．香港仔田灣邨田康樓

．鴨脷洲利東邨東昇樓

．上水彩蒲苑彩晶閣

．天水圍天盛苑盛昭閣

．屯門富健花園5座

．屯門富健花園7座

．大圍雲疊花園1座

如市民在今年2月18日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY