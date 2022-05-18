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5月18日新冠疫情重點一覽 (20:12)

本港今日（18日）新增329宗新型冠狀病毒個案，包括127宗核酸檢測陽性及202宗快速檢測陽性；多4名新冠患者在公立醫院離世。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，上環星月樓群組與西環邨西苑臺群組個案病毒基因幾乎一模一樣，兩個群組或有關連。近日個案回升，衛生防護中心總監徐樂堅表示，已盡量控制感染群組及個案數字，當局會平衡市民及控疫需要調整防疫措施，呼籲市民毋須過分擔憂，可如常安排工作及聚會。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

增329個案包括127核酸、202快測　富東廣場譚仔多3宗、御善私房菜及上環星月樓各多6宗

多4患者公院離世　第五波累計9152死

●社區情況

短片：新冠個案回升市民要「趕結婚趕食飯」？　徐樂堅：毋須太擔憂　可如常聚會工作

香港仔華富邨、牛頭角彩盈邨、銅鑼灣伊利莎伯大廈等污水陽性　政府派快速測試包

●強制檢測

40地點納強檢　兩紀律部隊宿舍、城大學生宿舍滙豐業昕堂上榜【附名單】

●圍封強檢

西環邨西苑臺封區檢測

觀塘安泰邨景泰樓封區檢測

粉嶺嘉盛苑嘉耀閣封區檢測

觀塘樂華北邨秉華樓1001人完成檢測　揭3新冠陽性、2不確定個案

實用連結

新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY

康復紀錄二維碼【附連結+短片示範】

學童快測資訊

快測包｜長者免費領取地點

疫苗到戶接種服務【附連結及熱線】

傳染病公眾平台(衛生防護中心)

快測陽性申報系統

檢測陽性人士須知

「兒童青少年接種新冠疫苗」政府網頁（預約＋搜尋接種地點）

大廈名單

確診者居住大廈

強制檢測地點

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速抗原測試

「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）

快速抗原測試包認證名單搜尋器(消委會)

快速測試種類多，如何選擇？

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

我應幾時打第二針？第三針？第四針？（一般兒童或成人）

我應幾時打針？（新冠康復者-未曾打過針）

我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）

我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）

安心出行

康復紀錄二維碼【附連結+短片示範】

「安心出行」更新＋電子針卡【附儲存針卡教學】 

其他

．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）

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