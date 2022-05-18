5月18日新冠疫情重點一覽 (20:12)

本港今日（18日）新增329宗新型冠狀病毒個案，包括127宗核酸檢測陽性及202宗快速檢測陽性；多4名新冠患者在公立醫院離世。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，上環星月樓群組與西環邨西苑臺群組個案病毒基因幾乎一模一樣，兩個群組或有關連。近日個案回升，衛生防護中心總監徐樂堅表示，已盡量控制感染群組及個案數字，當局會平衡市民及控疫需要調整防疫措施，呼籲市民毋須過分擔憂，可如常安排工作及聚會。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
增329個案包括127核酸、202快測 富東廣場譚仔多3宗、御善私房菜及上環星月樓各多6宗
●社區情況
短片：新冠個案回升市民要「趕結婚趕食飯」？ 徐樂堅：毋須太擔憂 可如常聚會工作
香港仔華富邨、牛頭角彩盈邨、銅鑼灣伊利莎伯大廈等污水陽性 政府派快速測試包
●強制檢測
40地點納強檢 兩紀律部隊宿舍、城大學生宿舍滙豐業昕堂上榜【附名單】
●圍封強檢
觀塘樂華北邨秉華樓1001人完成檢測 揭3新冠陽性、2不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】