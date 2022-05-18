污水陽性地點｜香港仔華富邨、牛頭角彩盈邨、銅鑼灣伊利莎伯大廈等污水陽性　政府派快速測試包 (17:05)

因應以下各區的污水新型冠狀病毒檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區民政事務處將陸續向以下地點居民、清潔工和物業管理員工派發共約17萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：
．南區 — 華富（一）邨、華富（二）邨、富臨軒及華富閣
．觀塘區 — 彩盈邨、彩福邨、彩霞邨、一定富大樓、三喜大廈、仁寧大廈、億富樓、堅美樓、多喜大廈、安德大廈、安泰大樓、安祥大樓、安賢樓、定勝樓、定安樓、定業大廈、定業樓、定興大廈、家利閣、富安樓、德基樓、德昌樓、德明樓、捷煌樓、敬華樓、欣榮大廈、永明樓、永盛樓、永英樓、瑞其樓、百富閣、立興大樓、興風樓、華發樓、金和樓、雙喜大樓、七喜大廈、定富街2-2B號、定業街18-22號及定裕坊12-14號
．灣仔區 — 伊利莎伯大廈、基華樓、文石大廈、駱克大樓、海聯大廈、特麗樓、維新大廈、置景閣、華發大廈、金禧大廈、雅閣大廈及駱克大廈
以快速抗原測試首次取得陽性結果的人，可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報（www.chp.gov.hk/ratp）。倘若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼，衛生防護中心會於稍後聯絡，以完成申報程序。
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